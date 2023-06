Marc Márquez : "À la moindre erreur, cette moto vous trahit"

L'image fera, c'est certain, le tour du monde. Médusé par une nouvelle chute en course principale et incapable de rallier l'arrivée du Grand Prix d'Italie, comme… de chacune des courses du dimanche cette saison, Marc Márquez est resté désœuvré et agacé devant sa Repsol Honda quelques instants dans le bac à gravier où il venait d'achever sa course dès le sixième des vingt-trois tours de course.

Airbag gonflé, l'œil noir, l'Espagnol est à nouveau passé à côté d'une arrivée dans les points alors qu'il se battait âprement dans le groupe de poursuivants mené par Luca Marini et alors qu'il devançait son frère Álex Márquez, qui chutera lui aussi plus tard, au 15e tour.

Au départ, Márquez étaient parvenu à se maintenir en cinquième position puis se positionner dans le groupe ayant laissé se détacher le leader Pecco Bagnaia et le prétendant Jorge Martín. C'est alors qu'il empruntait une trajectoire relativement large que Márquez gagnait dangereusement en angle et finissait par perdre sa Honda dans une glissade marquant la 28e chute d'un pilote Honda cette saison et son cinquième abandon consécutif le dimanche.

"J'étais plus fâché de cet accident [que de celui du Mans] parce que je n'ai pas pu terminer la course et recueillir des informations. Je faisais déjà mieux que prévu, mais à la moindre erreur, la moto vous trahit. J'ai raté le freinage, la moto s'est bloquée à l'avant, je suis sorti large et j'ai chuté alors que j'allais lentement", a déclaré Márquez, qui, après cette douche froide, occupe la 18e place du championnat, avec seulement 15 points au classement.

L'obligation de prendre des risques

Le champion espagnol rappelle que le comportement de la Honda n'est pas étranger aux blessures de Joan Mir et Álex Rins...

"Avec cette moto, nous devons prendre plus de risques, et c'est ce qui pénalise tant les pilotes Honda. Je me suis beaucoup contrôlé tout au long du week-end, parce que c'est un circuit rapide et que si vous tombez, vous pouvez vous blesser. Mir s'est blessé vendredi, Rins hier. Et j'ai chuté vendredi", a ajouté l'Espagnol qui, avant de rentrer au garage, a préféré s'enfermer dans le camion pour se calmer : "Je suis allé dans le camion parce que parfois vous avez besoin de respirer."

Les regards se tournent désormais vers le tracé du Sachsenring, en Allemagne, l'un des fiefs de Márquez, où de nouvelles difficultés avec la Honda pourraient faire flamber les spéculations au sujet de son avenir avec Honda au-delà de son contrat courant encore jusqu'en 2024 inclus, peu après avoir affirmé faire de la marque japonaise sa priorité mais souhaiter avant tout un projet gagnant, quelles qu'en soient les couleurs…