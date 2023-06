Doohan : Honda doit montrer à Márquez son envie de s'en sortir

Aux nombreux observateurs qui, de près ou de loin, connaissent l'environnement de Honda et tirent la sonnette d'alarme sur la situation dans laquelle se trouve Marc Márquez, s'ajoute aujourd'hui la voix de Mick Doohan.

Pilote légendaire de la marque, cinq fois Champion du monde avant une fin de carrière précipitée par une blessure, l'Australien a suivi de près l'évolution du pilote espagnol qui, depuis dix ans, s'est constitué un palmarès s'inscrivant directement dans la lignée du sien. Mais aujourd'hui Doohan exhorte Honda à réagir en montrant sa volonté de sortir du marasme dans lequel la marque a plongé depuis trois ans.

"Honda a semblé quelque peu rétrograder et il est difficile d'essayer de revenir désormais. Est-ce que cela a été lié au fait que Marc Márquez soit tombé, puis que son retour ait été retardé et qu'ils aient un peu perdu la voie… Qui sait ?" s'interroge Mick Doohan sur le site officiel du MotoGP.

"Chez Honda, ils savent qu'ils doivent revenir. Je pense qu'il faut juste qu'ils se concentrent là-dessus d'un point de vue technique. Ils ont toujours été forts dans ce département, mais il faut avoir la passion de la course : la course n'est pas affaires de chiffres, c'est une question de passion."

Après une saison 2019 historique, durant laquelle la domination de Marc Márquez avait été écrasante, le tournant est intervenu dès le premier Grand Prix du championnat 2020, lorsque l'Espagnol s'est accidenté précisément dans le virage de la piste de Jerez qui, 21 ans plus tôt, avait valu à Mick Doohan la blessure scellant la fin de sa carrière. Depuis, l'Espagnol a cumulé les absences pour se soigner et Honda, dans le même temps, a dégringolé dans la hiérarchie. Aujourd'hui que le #93 est en pleine possession de ses moyens, sa moto n'est de toute évidence pas aussi prête que lui à gagner.

"Je ne connais pas bien Marc mais on se parle de temps en temps", reprend Doohan. "Au final, c'est un compétiteur, il veut gagner des courses. Il a une super relation avec Honda, mais c'est une relation de travail. C'est du business, et son business c'est la course moto. Alors il a besoin du bon bureau pour travailler, et à l'heure actuelle, Honda n'est pas cela. S'il était, par exemple, sur une KTM, ce serait intéressant de voir ce qu'il pourrait faire. Je ne dirais pas Ducati, parce qu'ils ont tellement de pilotes."

Mick Doohan et Marc Márquez sont tous deux emblématiques de l'équipe Repsol Honda

"Je pense qu'il a le potentiel de gagner un autre titre, mais les années passent assez vite désormais, alors il faut qu'il se concentre sur ce que lui, Marc, veut faire. Si c'est rester avec Honda et essayer de les mener hors de cette situation, alors c'est bien aussi. Tant qu'il sent que Honda s'implique pour courir", insiste l'ancien pilote australien.

"On l'a souvent vu, Marc n'est pas là pour faire le nombre, avec Marc c'est 100% ou rien. Malheureusement, dans ce jeu, il arrive de faire des erreurs et il s'est déjà blessé sur une moto qui est un petit peu inférieure. Je suis sûr qu'il veut avoir l'opportunité de gagner à nouveau et de ne pas se mettre dans cette position chaque jour."

"Je sais que Marc a le potentiel de gagner des courses, c'est certain, et si on gagne assez de courses, on gagne le championnat ! Quant à Honda, je pense qu'ils ont besoin de retrouver la passion pour la course. Ils ont un peu perdu la voie. C'est un environnement difficile. Aujourd'hui en MotoGP, avec les tests limités, je ne suis pas sûr de ce qu'ils sont autorisés à faire de leur côté, mais je suis sûr qu'avec la bonne détermination, la passion et l'implication, Honda peut recommencer à gagner."