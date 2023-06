Marc Márquez de retour : "Je suis ici pour travailler avec Honda"

Marc Márquez a fait son retour dans le paddock MotoGP ce jeudi afin de disputer la huitième manche du championnat, la dernière avant une pause estivale qui parait plus nécessaire que jamais dans le clan Honda après trois derniers mois éprouvants.

Dimanche, le pilote espagnol avait quitté le Sachsenring sans s'adresser aux médias, après avoir pris la décision de ne pas disputer la course principale du week-end. Violemment tombé pendant le warm-up, il était apparu sonné moralement, et souffrait de différentes séquelles après ce qui était sa cinquième chute dans le cadre de ce Grand Prix.

Lui qui disait ne pas se sentir prêt à courir dimanche midi, se sent-il prêt à reprendre la piste à présent ? "Limite", admet-il lorsque le site officiel du MotoGP lui pose la question, "mais je pense que je serai prêt à courir."

"En Allemagne, après être tombé au warm-up, pendant la première heure je me sentais prêt à y aller mais ensuite, au fil des minutes et des heures, j'ai senti de plus en plus de douleur, surtout à la cheville et au niveau de la fracture du pouce. Mais je me suis aussi senti bizarre et j'avais aussi une fêlure au niveau de la deuxième côte", révèle Marc Márquez. "Je pense que c'est ça qui sera le plus douloureux ce week-end, mais on va essayer d'y aller pas à pas et on verra."

"Honda a besoin de motos en piste"

Son retour, explique-t-il, n'est pas seulement motivé par le repos que les quelques derniers jours ont offert à son corps meurtri. "Il était aussi important d'être ici parce que deux des principaux pilotes de Honda, qui sont Mir et Rins, sont blessés. Je leur souhaite le meilleur. Honda a besoin de motos en piste pour progresser en vue de l'avenir", souligne l'Espagnol, qui se dit pleinement impliqué dans les efforts fournis par le constructeur pour remonter la pente.

"Si je suis ici, c'est parce que mon [implication] avec Honda est maximale", assure le sextuple Champion du monde MotoGP, "et je veux travailler avec eux afin de progresser pour l'avenir, pour améliorer notre projet. Je suis ici pour travailler avec eux."

Malgré ses déclarations de bonne intention, Marc Márquez ne peut ignorer la multiplication des rumeurs quant à son avenir avec le HRC, en dépit d'un contrat couvrant encore la saison prochaine. Lorsqu'il lui est demandé s'il sera bien avec Honda en 2024, il répond : "Pour le moment, bien sûr, je suis ici pour travailler avec eux, et travailler avec eux pour l'avenir signifie pour le projet de l'année prochaine. Cette année, notre vie ne va pas changer grand-chose donc [l'implication] est maximale."

Après avoir rencontré les dirigeants de Honda pendant le Grand Prix d'Italie, il y a deux semaines, Marc Márquez a déjà affirmé son souhait de s'impliquer pleinement pour soutenir le constructeur dans les évaluations qui pourront être menées en piste. Il a aussi cependant prévenu qu'il attendait une réaction dans un avenir proche.