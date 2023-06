Quartararo soutient Márquez : "Félicitations pour ce qu'il fait"

Les jours se suivent et se ressemblent pour Fabio Quartararo, les courses aussi. Parti aux portes du top 10 sur la grille du Grand Prix d'Allemagne, le Français ne se faisait guère d'illusion quant au résultat accessible. "Dixième mais pas mieux, c'est certain", assure-t-il après coup. Une place qu'il n'a pas atteinte car cet objectif était selon lui réalisable avec le pneu medium.

Or compte tenu de sa situation délicate, il a préféré faire un pari dans la chaleur du Sachsenring en optant pour le pneu tendre. "C'était totalement une erreur", admet-il après avoir terminé 13e, derrière son coéquipier Franco Morbidelli. On a aussi vu réapparaître l'imposant aileron arrière sur la Yamaha M1.

"Franchement, quand j'ai vu la position dans laquelle on était, j'ai voulu tenter de monter le pneu tendre", explique-t-il. "Je me disais qu'il me fallait plus de grip dans les premiers tours mais en fait, je n'en avais pas plus et les pneus chutaient beaucoup en performance. C'était la mauvaise décision avec les pneus. Mais pour moi, finir 10e ou 13e ne faisait pas une grosse différence."

Fabio Quartararo reste donc dans la situation d'un champion empêtré dans les difficultés que lui pose une machine en manque cruel de performance. Et dans un week-end qui a été fortement marqué par les déboires de Marc Márquez, certaines similitudes peuvent émerger. Néanmoins, pour le Champion du monde 2021, le respect pour l'Espagnol est sacré. Forfait après cinq chutes en trois jours, il suscite d'ailleurs une admiration toujours aussi forte chez le Niçois.

"C'est naturellement difficile pour lui", observe Fabio Quartararo. "Je peux totalement comprendre qu'après 2020, après ses blessures… il est remonté sur le podium depuis, bien sûr, mais pour moi c'est le meilleur. Je n'ai pas de mots pour le décrire, il se donne à 100% en permanence. Qui chute cinq fois en essayant d'être meilleur, en essayant d'être au sommet ? Pour moi, c'est mentalement l'un des plus forts ici. Mais il y a un moment où tu te blesses. Il s'est cassé le pouce ce matin. Je peux comprendre qu'il attaque au maximum. C'est étrange à dire mais pour moi, félicitations pour ce qu'il fait."

Les difficultés rencontrées par les deux champions créent un parallèle inévitable, mais avec aussi des différences notables. "La Honda est un peu meilleure que nous pour tourner, mais au freinage particulièrement, on est un petit peu meilleur qu'eux", note Fabio Quartararo. "Ça peut éviter un peu les chutes, mais en gros, on est à la limite en permanence. Depuis le début de l'année, on vit des moments difficiles, et je peux comprendre Marc à 100%, et je crois que tout le monde peut le comprendre."