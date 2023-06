Ducati devrait prolonger son contrat avec Gresini et garder 8 motos

Paolo Ciabatti, directeur sportif de Ducati Corse, a dévoilé que le constructeur italien conserverait huit machines sur la grille MotoGP la saison prochaine, après un accord verbal passé avec Gresini Racing.

L'équipe fondée par Fausto Gresini et aujourd'hui dirigée par son épouse Nadia Padovani fait partie des trois structures satellites de Ducati. Ensemble, ils ont décroché l'an dernier deux pole positions et quatre victoires, récompensés par la troisième place finale d'Enea Bastianini au championnat avant sa promotion dans le team d'usine.

Le constructeur a réparti cette année ses machines en deux groupes, avec la spec 2023 réservée à l'équipe officielle et au team Pramac Racing, et la GP22 confiée aux quatre autres pilotes, ceux des teams Gresini et VR46.

Indépendamment de la version de leur machine, les huit pilotes qui forment ce groupe constituent une opposition massive pour le reste du plateau. Dimanche, au Grand Prix d'Allemagne, ils se sont tous classés aux neuf premières places de la course, seul Jack Miller sur la KTM parvenant à s'immiscer entre eux. Ducati a par ailleurs décroché deux quintuplés ces derniers jours, l'un lors de la course longue du Sachsenring et l'autre au sprint du Mugello, des résultats historiques qui traduisent si besoin était la force du package de Borgo Panigale par rapport aux quatre autres constructeurs de la catégorie MotoGP.

Parmi les trois équipes partenaires de Ducati, Gresini Racing dispose d'un contrat moins long que les autres, puisque l'accord actuel court jusqu'à la fin de la saison actuelle. Il a été scellé courant 2021, après le décès de Fausto Gresini, quand son épouse a pris les rênes de l'équipe et s'est efforcée de monter le meilleur programme possible en vue de la saison 2022 qui devait marquer le retour de la structure au rang de team indépendant.

Bien que son échéance de ce contrat approche donc, Paolo Ciabatti a annoncé au site officiel du MotoGP que ce bail serait prochainement prolongé. "Même si nous n'avons encore rien annoncé et que nous n'avons rien signé, nous nous sommes globalement déjà mis d'accord avec Gresini pour continuer avec eux", a révélé le responsable italien. "Il y aura donc huit Ducati l'année prochaine et nous verrons ensuite ce qui se passera en 2025."

En l'état actuel des choses, et sous réserve de modification dans un autre clan, la catégorie MotoGP compte également quatre KTM, quatre Aprilia, quatre Honda et deux Yamaha, avec une volonté affichée du constructeur d'Iwata de retrouver lui aussi quatre machines en 2025.

Maintenant que la marque de ses motos est fixée, l'équipe Gresini doit également clarifier l'identité de ses pilotes pour la saison prochaine. Álex Márquez n'a pas à craindre pour sa place. En revanche, Fabio Di Giannantonio, arrivé l'an dernier, sait sa position aujourd'hui à risque, alors que se multiplient les rumeurs d'une promotion de Tony Arbolino, actuellement en tête du championnat Moto2.