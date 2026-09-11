Solberg en tête d'un Rallye du Chili perturbé par les pluies nocturnes

Oliver Solberg s'est emparé de la tête du Rallye du Chili avec 2"3 d'avance, alors que la pluie tombée pendant la nuit a rendu les conditions piégeuses.

Le Suédois et Elfyn Evans ont su tirer profit de routes boueuses, eux qui espéraient de la pluie afin de réduire l'effet de balayage lié au fait d'ouvrir la route sur terre.

Solberg a débuté le rallye en remportant la première spéciale avec 1"4 d'avance sur Evans, avant que ce dernier ne réplique sur les 10,76 km de Nuevo Rere. Evans a devancé Solberg de 1"8, ce qui lui a permis de renverser la situation et de prendre la tête pour 0"4.

Cependant, Solberg, qui n'était pas totalement satisfait de sa prestation, a signé un temps 2"7 plus rapide que celui d'Evans dans la dernière spéciale de la boucle pour reprendre les commandes avant le retour des équipages à l'assistance de mi-journée.

"Il s'agit d'une nouvelle journée [concernant le parcours des spéciales] et ça m'aide. J'adore ces spéciales, mais les conditions étaient très piégeuses. Il faut avoir un bon rythme sans trop en faire. Je suis content de cette matinée sans erreur. Je suis content que la pluie soit arrivée, car sinon Sébastien Ogier [sixième sur la route] aurait été dangereux", a déclaré Solberg.

Evans a qualifié cette matinée de "correcte", mais s'est clairement réjoui de l'arrivée de la pluie après avoir reconnu que la situation aurait été une "catastrophe" si les routes étaient restées sèches.

"La pluie nous a énormément aidés à équilibrer les choses et elle a joué en notre faveur. J'étais content de voir la pluie après autant de rallyes sur le sec. C'est un début correct. Il reste encore beaucoup de chemin dans ce rallye", a déclaré Evans.

Adrien Fourmaux est troisième à la mi-journée. Photo de: Hyundai

Adrien Fourmaux a été l'un de ceux à subir les effets de l'aggravation des conditions boueuses dans la première spéciale, concédant 11"6 à Solberg. Un mystérieux problème technique sur sa Hyundai a gêné le Français dans la deuxième spéciale, mais il a conservé la troisième place au classement général, à 17"7 du leader à la mi-journée.

"Je suis content d'être arrivé au bout de la boucle car nous avons eu un problème technique dans la spéciale précédente. C'est positif d'être revenu avec un minimum de temps perdu. Cet après-midi, nous pouvons attaquer. Il est difficile de dire [combien nous avons perdu]", a déclaré Fourmaux.

Fourmaux a été 2"7 plus rapide que son équipier Thierry Neuville, qui a terminé la boucle en remportant la troisième spéciale pour passer devant le nonuple champion du monde Sébastien Ogier avec 0"5 d'avance. Neuville et Ogier avaient tous deux souffert des conditions plus boueuses que prévu dans les spéciales précédentes, en partant plus loin sur la route.

Le prétendant au titre Sami Pajari, vainqueur des trois derniers rallyes, fait partie de ceux qui ont eu du mal à composer avec la boue. Le Finlandais a manqué de confiance et a perdu 17"8 dans la première spéciale, mais il a pu limiter la perte de temps après avoir effectué des changements sur sa Toyota. Pajari a rejoint l'assistance en sixième position, à 23"0 du leader.

Pendant ce temps, son équipier Takamoto Katsuta a été le premier à abandonner, après s'être immobilisé 6,2 km après le départ de la première spéciale. Le pilote japonais, copiloté par le remplaçant James Fulton, a perdu l'arrière de sa voiture, qui s'est ensuite retrouvée bloquée sur le bas-côté.

Josh McErlean a devancé de peu son équipier chez M-Sport-Ford Jon Armstrong pour conserver la septième place, les deux hommes étant séparés de 4"8. Chez Hyundai, Esapekka Lappi a manqué de confiance et de vitesse, terminant la matinée à la neuvième place après avoir évité de peu une sortie de route dans un talus lors de la deuxième spéciale.

Les équipages disputeront à nouveau les trois mêmes spéciales vendredi après-midi.