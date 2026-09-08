Le programme du Rallye du Chili 2026 : spéciales, horaires, engagés
Parcours, horaires, engagés, Français en lice : voici l'essentiel du programme du Rallye du Chili, 12e manche de la saison 2026 du WRC.
Le parcours et les horaires
La Rallye du Chili se disputera sur trois jours.
Après un shakedown dans la journée de jeudi, l'épreuve débutera officiellement vendredi matin avec le début d'une première boucle de trois spéciales qui se répétera dans l'après-midi. Samedi sera la journée la plus copieuse avec six spéciales également mais une plus longue distance à couvrir, avec notamment le scratch le plus long (les 28 km de Mará las Cruces).
Dimanche comptera un total de quatre spéciales, portant le total à 16 et 311 km chronométrés sur l'ensemble de l'épreuve.
|Vendredi 11 septembre 2026
|ES1
|14h53
|Turquía 1
|22,94 km
|ES2
|15h48
|Nuevo Rere 1
|10,76 km
|ES3
|16h36
|Hualqui 1
|16,69 km
|ES4
|21h09
|Turquía 2
|22,94 km
|ES5
|22h04
|Nuevo Rere 2
|10,76 km
|ES6
|22h52
|Hualqui 2
|16,69 km
|Samedi 12 septembre 2026
|ES7
|15h08
|Pelún 1
|15,65 km
|ES8
|16h01
|Lota 1
|25,64 km
|ES9
|17h05
|Mará las Cruces 1
|28,31 km
|ES10
|21h08
|Pelún 2
|15,65 km
|
ES11
|22h01
|Lota 2
|25,64 km
|ES12
|23h05
|Mará las Cruces 2
|28,31 km
|Dimanche 13 septembre 2026
|ES13
|15h00
|Carampangue 1
|26,82 km
|ES14
|16h05
|BioBío 1
|8,78 km
|ES15
|17h13
|Carampangue 2
|26,82 km
|ES16
|19h15
|BioBío 2 (Power Stage)
|8,78 km
Les engagés en Rally1
La catégorie Rally1 comptera à nouveau 10 concurrents.
Toyota disposera à nouveau de son armada de cinq voitures, avec la présence du nonuple champion du monde Sébastien Ogier mais également de Takamoto Katsuta, en dépit de son gros accident du Paraguay. Toutefois, le Japonais ne sera pas accompagné de son copilote habituel Aaron Johnston, blessé, mais par James Fulton.
Hyundai se présentera avec trois voitures, la troisième étant cette fois confiée à Esapekka Lappi. M-Sport n'engagera que deux voitures pour ses titulaires irlandais.
|33
|Toyota GR Yaris Rally1
|5
|Toyota GR Yaris Rally1
|18
|
Takamoto Katsuta
James Fulton
|Toyota GR Yaris Rally1
|99
|
Elliott Edmonson
|Toyota GR Yaris Rally1
|1
|
Sébastien Ogier
|Toyota GR Yaris Rally1
|16
|Hyundai i20 N Rally1
|11
|Hyundai i20 N Rally1
|4
|
Esapekka Lappi
|Hyundai i20 N Rally1
|55
|Ford Puma Rally1
|95
|Ford Puma Rally1
Les Français en lice
Sébastien Ogier (Toyota)
Sébastien Ogier reste sur un Rallye du Paraguay difficile, perdu dès le premier jour.
Photo de: Toyota Racing
"Le Paraguay a été une épreuve difficile, comme pour la plupart des concurrents, et il ne nous reste plus qu'à nous tourner vers le Chili. C'est un rallye où, espérons-le, les conditions seront plus stables et où la compétition pourra être équitable entre tous, même si nous savons que le temps peut également changer assez rapidement là-bas."
"C'est une autre épreuve dont nous gardons d'excellents souvenirs, puisque nous l'avons remportée l'année dernière, et nous allons bien sûr tenter de réitérer cet exploit. Les routes sont très agréables et l'ambiance y est toujours au rendez-vous, ce qui devrait en faire une épreuve très agréable."
Adrien Fourmaux (Hyundai)
Adrien Fourmaux sort d'une quatrième place en Finlande.
Photo de: Hyundai
"J'attends avec impatience le Rallye du Chili après avoir affiché un rythme très soutenu tout au long du week-end au Paraguay : cela nous donne confiance et j'espère que nous pourrons reproduire cette performance. C'est un rallye que j'apprécie beaucoup ; l'année dernière, nous nous sommes battus en tête et nous sommes montés sur le podium."
"Les spéciales sont rapides et fluides, mais aussi assez techniques ; il faut donc beaucoup de précision et de confiance dans la voiture. Nous savons que nous étions compétitifs là-bas l'année dernière, et après la performance que nous avons réalisée au Paraguay, l'objectif est de nous battre à nouveau aux avant-postes et de tout donner pour obtenir le meilleur résultat possible."
Les derniers vainqueurs au Chili
Sébastien Ogier et Vincent Landais sont les tenants du titre au Chili.
Photo de: Toyota Racing
|2025
|
Sébastien Ogier
|Toyota GR Yaris Rally1
|2024
|Toyota GR Yaris Rally1
|2023
|
Martin Järveoka
|Ford Puma Rally1
|2019
|
Ott Tänak
Martin Järveoka
|Toyota Yaris WRC
Épreuve suivante : Rallye de Sardaigne (1er-4 octobre)
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