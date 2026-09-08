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WRC Rallye du Chili

Le programme du Rallye du Chili 2026 : spéciales, horaires, engagés

Parcours, horaires, engagés, Français en lice : voici l'essentiel du programme du Rallye du Chili, 12e manche de la saison 2026 du WRC.

Fabien Gaillard
Publié:
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Le parcours et les horaires

La Rallye du Chili se disputera sur trois jours.

Après un shakedown dans la journée de jeudi, l'épreuve débutera officiellement vendredi matin avec le début d'une première boucle de trois spéciales qui se répétera dans l'après-midi. Samedi sera la journée la plus copieuse avec six spéciales également mais une plus longue distance à couvrir, avec notamment le scratch le plus long (les 28 km de Mará las Cruces). 

Dimanche comptera un total de quatre spéciales, portant le total à 16 et 311 km chronométrés sur l'ensemble de l'épreuve.

Vendredi 11 septembre 2026
ES1 14h53 Turquía 1 22,94 km
ES2 15h48 Nuevo Rere 1 10,76 km
ES3 16h36 Hualqui 1 16,69 km
ES4 21h09 Turquía 2 22,94 km
ES5 22h04 Nuevo Rere 2 10,76 km
ES6 22h52 Hualqui 2 16,69 km
Samedi 12 septembre 2026
ES7 15h08 Pelún 1 15,65 km
ES8 16h01 Lota 1 25,64 km
ES9 17h05 Mará las Cruces 1 28,31 km
ES10 21h08 Pelún 2 15,65 km

ES11

 22h01 Lota 2 25,64 km
ES12 23h05 Mará las Cruces 2 28,31 km
Dimanche 13 septembre 2026
ES13 15h00 Carampangue 1 26,82 km
ES14 16h05 BioBío 1 8,78 km
ES15 17h13 Carampangue 2 26,82 km
ES16 19h15 BioBío 2 (Power Stage) 8,78 km

Les engagés en Rally1

La catégorie Rally1 comptera à nouveau 10 concurrents.

Toyota disposera à nouveau de son armada de cinq voitures, avec la présence du nonuple champion du monde Sébastien Ogier mais également de Takamoto Katsuta, en dépit de son gros accident du Paraguay. Toutefois, le Japonais ne sera pas accompagné de son copilote habituel Aaron Johnston, blessé, mais par James Fulton.

Hyundai se présentera avec trois voitures, la troisième étant cette fois confiée à Esapekka LappiM-Sport n'engagera que deux voitures pour ses titulaires irlandais.

33

United Kingdom Elfyn Evans

United Kingdom Scott Martin

 Toyota GR Yaris Rally1
5

Finland Sami Pajari

Finland Marko Salminen 

 Toyota GR Yaris Rally1
18

Japan Takamoto Katsuta

Ireland James Fulton

 Toyota GR Yaris Rally1
99

Sweden Oliver Solberg

United Kingdom Elliott Edmonson

 Toyota GR Yaris Rally1
1

France Sébastien Ogier

France Julien Ingrassia

 Toyota GR Yaris Rally1
16

France Adrien Fourmaux

France Alexandre Coria

 Hyundai i20 N Rally1
11

Belgium Thierry Neuville

Belgium Martijn Wydaeghe

 Hyundai i20 N Rally1
4

Finland Esapekka Lappi

Finland Enni Mälkönen

 Hyundai i20 N Rally1
55

Ireland Joshua McErlean

Ireland Eoin Treacy

 Ford Puma Rally1
95

Ireland Jon Armstrong

Ireland Shane Byrne

 Ford Puma Rally1

Les Français en lice

Sébastien Ogier (Toyota)

Sébastien Ogier reste sur un Rallye du Paraguay difficile, perdu dès le premier jour.

Sébastien Ogier reste sur un Rallye du Paraguay difficile, perdu dès le premier jour.

Photo de: Toyota Racing

"Le Paraguay a été une épreuve difficile, comme pour la plupart des concurrents, et il ne nous reste plus qu'à nous tourner vers le Chili. C'est un rallye où, espérons-le, les conditions seront plus stables et où la compétition pourra être équitable entre tous, même si nous savons que le temps peut également changer assez rapidement là-bas."

"C'est une autre épreuve dont nous gardons d'excellents souvenirs, puisque nous l'avons remportée l'année dernière, et nous allons bien sûr tenter de réitérer cet exploit. Les routes sont très agréables et l'ambiance y est toujours au rendez-vous, ce qui devrait en faire une épreuve très agréable."

Adrien Fourmaux (Hyundai)

Adrien Fourmaux sort d'une quatrième place en Finlande.

Adrien Fourmaux sort d'une quatrième place en Finlande.

Photo de: Hyundai

"J'attends avec impatience le Rallye du Chili après avoir affiché un rythme très soutenu tout au long du week-end au Paraguay : cela nous donne confiance et j'espère que nous pourrons reproduire cette performance. C'est un rallye que j'apprécie beaucoup ; l'année dernière, nous nous sommes battus en tête et nous sommes montés sur le podium." 

"Les spéciales sont rapides et fluides, mais aussi assez techniques ; il faut donc beaucoup de précision et de confiance dans la voiture. Nous savons que nous étions compétitifs là-bas l'année dernière, et après la performance que nous avons réalisée au Paraguay, l'objectif est de nous battre à nouveau aux avant-postes et de tout donner pour obtenir le meilleur résultat possible."

Les derniers vainqueurs au Chili

Sébastien Ogier et Vincent Landais sont les tenants du titre au Chili.

Sébastien Ogier et Vincent Landais sont les tenants du titre au Chili.

Photo de: Toyota Racing

2025

France Sébastien Ogier

France Vincent Landais

 Toyota GR Yaris Rally1
2024

Finland Kalle Rovanperä

Finland Jonne Halttunen

 Toyota GR Yaris Rally1
2023

Estonia Ott Tänak

Estonia Martin Järveoka

 Ford Puma Rally1
2019

Estonia Ott Tänak

Estonia Martin Järveoka

 Toyota Yaris WRC

Épreuve suivante : Rallye de Sardaigne (1er-4 octobre)

Calendrier 2026 du WRC

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