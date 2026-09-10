Pneus WRC : les règles modifiées après les défaillances du Paraguay

Les équipages Rally1 du WRC bénéficieront d'un plus grand nombre de pneus pour affronter le parcours sur terre du Rallye du Chili cette semaine.

Afin d'éviter que ne se reproduisent la série de crevaisons et de délaminations de pneus qui ont marqué le Rallye du Paraguay fin août, la FIA a modifié l'allocation pour l'épreuve de ce week-end.

En vertu du règlement actuel, les équipages Rally1 disposent normalement de 28 pneus pour un rallye sur terre, mais ce quota a été porté à 36, comme le confirme une note de la FIA. Les équipages Rally2 conserveront le quota initialement prévu de 30 pneus.

Les spéciales chiliennes ont déjà été synonymes d'un risque élevé de crevaisons par le passé, l'édition 2023 de l'épreuve ayant entraîné plusieurs défaillances des produits Pirelli, alors fournisseur officiel du WRC.

Après avoir analysé les défaillances survenues au Paraguay, Hankook, manufacturier actuel du WRC, affirme que les températures inhabituellement élevées, combinées à la nature des spéciales, ont entraîné une usure supplémentaire et inattendue des pneus.

"Ce que nous avons constaté le vendredi matin, c'est une usure bien plus importante que prévu, bien plus importante que l'année dernière", a expliqué Steven Cho, responsable Hankook, à Motorsport.com. "Lorsqu'on constate une forte usure, cela signifie que le revêtement est très abrasif et très accidenté."

Oliver Solberg et Elliott Edmondson (Toyota) Photo de: Toyota Racing

"Les boucles de vendredi étaient vraiment longues ; or, avec des températures plus élevées que l'année dernière et des spéciales caractérisées par une argile très compactée laissant apparaître la roche mère, les conditions étaient très difficiles pour les pneus. Tout comme les pilotes et les équipes, nous avons trouvé que ces routes étaient bien plus difficiles que ce à quoi tout le monde s'attendait, je pense."

"Je comprends la frustration des pilotes. Après tout, ce sont eux qui sont dans le cockpit, cela ne fait aucun doute. Mais, précisément parce qu'ils sont dans le cockpit et qu'ils vivent de manière très intense les sensations, les défis et ce qui se passe sur le parcours, il leur arrive parfois de ne pas avoir une vision d'ensemble."

Il est clair que nous constatons aujourd'hui que, dans certaines conditions spécifiques, nous rencontrons encore des difficultés.

"Nous continuons toutefois à penser que, globalement, nous avons fait un pas en avant avec la spécification actuelle. Mais il est clair que nous constatons aujourd'hui que, dans certaines conditions spécifiques, nous rencontrons encore des difficultés."

"Au Portugal, nous avons eu des températures plus fraîches et de l'humidité, et les mêmes pneus que ceux que nous avons utilisés [au Paraguay] ont bien fonctionné. Nous sommes ouverts à toutes les opinions et remarques, et nous prendrons la meilleure décision possible pour l'avenir."

Hankook poursuit par ailleurs le développement de ses pneus 2027, les spécifications exactes pour l'année prochaine n'étant pas encore définies, dans la perspective de l'introduction du nouveau règlement technique du WRC.

"Nous travaillons d'arrache-pied au développement, en collaboration avec les constructeurs. Nous n'avons pas encore tout à fait arrêté ce que nous allons faire pour 2027", a ajouté Cho.