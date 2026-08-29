Juha Kankkunen, quadruple champion du monde des rallyes, affirme ne pas se souvenir d'une journée aussi mouvementée que celle de vendredi au Rallye du Paraguay, marquée par une série de problèmes pneumatiques et d'accidents.

Les équipages du WRC avaient prédit que l'épreuve serait une affaire de survie, et qu'elle pourrait s'avérer aussi extrême que le Safari Rally du Kenya, avec de fortes pluies attendues ces samedi et dimanche, rendant les spéciales en terre/terre battue incroyablement glissantes.

La journée de vendredi était considérée comme la plus "facile" compte tenu des conditions sèches, mais les pilotes avaient décrit les spéciales comme une loterie en matière de crevaisons. Même les membres les plus expérimentés du parc d'assistance avaient du mal à se souvenir d'une journée pareille.

"Rien de tout à fait comparable. Il y a eu tellement de crevaisons et tellement de sorties de route, et il s'est passé des choses à pratiquement chaque spéciale", a déclaré Juha Kankkunen, directeur adjoint de l'équipe Toyota, lorsqu'il lui a été demandé s'il se souvenait d'une journée aussi mouvementée.

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"En Afrique, c'est généralement comme ça. Je suis donc un peu surpris de voir à quel point cette journée a été difficile", a pour sa part déclaré Oliver Solberg.

Si Kankkunen s'est montré stupéfait par l'intensité des rebondissements, plusieurs pilotes WRC n'ont pas été désarçonnés par le nombre de crevaisons.

"Malheureusement non", a répondu Elfyn Evans, leader du championnat, à la question de savoir s'il était surpris par le nombre de crevaisons. "Je ne pense pas que la situation ait déjà été aussi mauvaise."

Evans a subi deux délaminations au cours de la journée ; la seconde, qui a touché son pneu arrière droit lors de la septième spéciale, a coûté au pilote Toyota la tête du rallye. Le Gallois a choisi de ne pas s'arrêter pour changer de roue, ce qui s'est avéré être la bonne décision.

"Ce fut une décision difficile à prendre. Évidemment, il y a eu beaucoup de discussions. Scott [Martin, son copilote] était partisan de continuer, tandis que je préférais m'arrêter. Et j'ai cru que nous avions pris la mauvaise décision à plusieurs reprises au cours de ces 20 km. Mais il est optimiste, et finalement, c'était la bonne décision. Je dois donc m'excuser d'avoir douté de lui."

Comme "jouer au casino" avec les pneus

Adrien Fourmaux et Alexandre Coria (Hyundai) Photo de: Hyundai Motorsport

Adrien Fourmaux, pilote Hyundai, qui a subi trois incidents pneumatiques, dont une double crevaison à l'arrière lors de la septième spéciale, a ajouté : "Je suis très satisfait de mon pilotage et du rythme que j'ai maintenu dans les spéciales. C'est vraiment dommage que nos pneus soient fragiles et que nous ayons subi trois délaminations. C'est dommage de crever après avoir heurté un caillou ou à cause d'une usure excessive. Ça peut se comprendre, mais lorsque les pneus sont neufs, c'est un très gros problème. C'est comme jouer au casino."

Richard Millener, le patron de M-Sport-Ford, estime que plusieurs facteurs sont à l'origine de la recrudescence des problèmes de pneus.

"Il y a eu plus de rebondissements que ce à quoi nous nous attendions peut-être. Je pense que cela tient en grande partie aux crevaisons et aux délaminations qui ont causé tout ça. Tout le monde reste sur le qui-vive, et l'itinéraire est impitoyable. Les spéciales s'enchaînent sans relâche. C'est donc un peu différent de ce à quoi nous étions habitués lors de nombreux rallyes, mais c'est une bonne chose", a déclaré Millener à Motorsport.com.

"Nous aurions espéré que ce problème de délamination aurait disparu. Il est clair que la difficulté réside dans le fait qu'il est impossible de tester les pneus dans tous ces lieux différents pour reproduire exactement les conditions réelles ; or, il fait très chaud et humide ici cette année, et les spéciales sont très longues en termes de kilomètres. C'est frustrant, mais à ce stade, il faut garder son calme et procéder à un débriefing en bonne et due forme."

Les explications d'Hankook

Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: Toyota Racing

Hankook a lancé un pneu terre à gomme dure amélioré pour le Rallye de l'Acropole plus tôt cette année, dans le but de réduire les délaminations sur les terrains caillouteux. Lors de ce rallye, les pilotes ont reconnu une certaine amélioration. Le pneu tendre utilisé ce week-end a fait ses débuts au Safari Rally plus tôt cette année.

Invité à expliquer ces défaillances, Steven Cho, de Hankook, a déclaré : "Ce que nous avons constaté ce matin, c'est une usure bien plus importante que prévu, bien supérieure à celle de l'année dernière. Une usure importante signifie que le terrain est très abrasif et très accidenté."

"Les boucles d'aujourd'hui étaient vraiment longues. De plus, avec une température plus élevée que l'année dernière, l'état des spéciales - avec cette argile très compacte et la roche affleurante - a mis les pneus à rude épreuve. Nous-mêmes, ainsi que les pilotes et les équipes, avons trouvé que les routes étaient bien plus agressives que ce à quoi tout le monde s'attendait, je pense."

"Nous devrons examiner cela ensemble ce soir. La journée de demain devrait être un peu plus simple, mais cela reste tout de même assez difficile. Nous savons que le Paraguay présente des difficultés, et nous apprenons également à mieux connaître ce pays. L'année dernière, bien sûr, nous étions déjà ici, mais les conditions [de vendredi] étaient très différentes de l'an passé et de ce à quoi tout le monde s'attendait."

"Je ne suis pas surpris par l'état des pneus tendres que nous avons observés ce matin, car leur usure était très importante. On voit bien que la gomme était complètement usée et qu'il ne restait plus rien ; à partir de là, la délamination survient naturellement. Nous devrons examiner de plus près l'état des pneus durs à partir de cet après-midi. Je n'ai pas encore eu de nouvelles à ce sujet. Mais si nous constatons des taux d'usure élevés, ce qui sera le cas selon moi, je pense que la délamination sera due à l'usure."

"J'ai le sentiment que les améliorations que nous avons apportées ont permis d'optimiser le pneu dur. Le principal problème ici est vraiment l'usure très importante des pneus."