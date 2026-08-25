Le programme du Rallye du Paraguay 2026 : spéciales, horaires, engagés

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Le parcours et les horaires

La Rallye du Paraguay se disputera sur trois jours.

Après un shakedown dans la journée de jeudi, l'épreuve débutera officiellement vendredi matin avec le début d'une première boucle de quatre spéciales qui se répétera dans l'après-midi, avec à chaque fois une courte super spéciale pour la conclure. Cette journée comptera le plus long scratch de l'épreuve, avec les près de 34 km de Yerbateras.

Samedi sera la journée la plus copieuse avec neuf spéciales au total, réparties en deux boucles de quatre spéciales chacune, ponctuée par une super spéciale. Dimanche comptera un total de cinq spéciales, portant le total à 22 et 358 km chronométrés sur l'ensemble de l'épreuve.

Vendredi 28 août 2026

ES1 14h03 Cambyreta 1 24,65 km ES2 14h56 Nueva Alborada 1 15,66 km ES3 15h49 Yerbateras 1 33,88 km ES4 16h50 SSS Autodromo 1 2,50 km ES5 19h19 Cambyreta 2 24,65 km ES6 20h12 Nueva Alborada 2 15,66 km ES7 21h05 Yerbateras 2 33,88 km ES8 22h18 SSS Autodromo 2 2,50 km Samedi 29 août 2026 ES9 13h19 Bella Vista 1 21,15 km ES10 14h12 Bella Vista Sur 1 11,57 km ES11 15h05 Hohenau 1 19,40 km ES12 16h02 Trinidad 1 15,00 km ES13 19h16 Bella Vista 2 21,15 km ES14 20h09 Bella Vista Sur 2 11,57 km ES15 21h05 Hohenau 2 19,40 km ES16 22h02 Trinidad 2 15,00 km ES17 23h05 SSS Encarnación Costanera 3,10 km Dimanche 30 août 2026 ES18 12h05 Encarnación 1 10,26 km ES19 13h38 Artigas 1 19,60 km ES20 15h51 Artigas Oeste 8,44 km ES21 16h43 Artigas 2 19,60 km ES22 19h15 Encarnación 2 (Power Stage) 10,26 km

Les engagés en Rally1

La catégorie Rally1 comptera 10 concurrents en Amérique du Sud.

Toyota disposera à nouveau de son armada de cinq voitures, avec la présence - confirmée pour la suite de la saison - du nonuple champion du monde Sébastien Ogier. Après l'intérim assuré par Julien Ingrassia en Finlande, le nonuple champion du monde retrouvera à ses côtés Vincent Landais.

Hyundai se présentera avec trois voitures, la troisième étant cette fois confiée à Hayden Paddon. Après deux manches avec Martins Sesks, M-Sport n'engagera que deux voitures pour ses titulaires irlandais.

Les Français en lice

Sébastien Ogier (Toyota)

Sébastien Ogier voudra vite effacer la grosse sortie du Rallye de Finlande. Photo de: Toyota Racing

"Le Rallye de Finlande ne s'est pas terminé comme nous l'espérions, après une très bonne épreuve jusqu'à ce que notre parcours s'achève, mais l'essentiel est que Julien et moi allions bien. Nous avons désormais eu le temps de nous reposer et de récupérer, et je suis prêt à prendre le départ au Paraguay aux côtés de Vincent."

"Même si nos espoirs de titre sont pratiquement anéantis, nous souhaitons tout de même viser la première place à chacun des rallyes restants cette année, et aider l'équipe à décrocher le titre constructeurs. Nous avons vécu un excellent premier rallye au Paraguay l'année dernière, dans une ambiance incroyable, avec des spéciales et des conditions exigeantes, et nous ferons de notre mieux pour y réitérer notre victoire."

Adrien Fourmaux (Hyundai)

Adrien Fourmaux sort d'une quatrième place en Finlande. Photo de: Hyundai

"L'année dernière, nous avons réalisé un très beau rallye au Paraguay. Nous étions en tête le vendredi et nous nous sommes battus aux avant-postes pendant la majeure partie du week-end ; c'est donc une épreuve où nous savons que nous pouvons être compétitifs. Les spéciales sont assez singulières, avec une adhérence qui varie beaucoup et des sections très rapides ; il faut donc avoir confiance en la voiture et être capable de s'adapter rapidement."

"Nous y avons beaucoup appris l'année dernière, et après nos récentes performances sur les pistes rapides faite de terre, j'ai hâte d'y revenir. L'objectif est clair : nous voulons à nouveau nous battre aux avant-postes et, cette fois-ci, nous assurer de repartir avec le résultat escompté."

Épreuve suivante : Rallye de Chili (10-13 septembre)

Calendrier 2026 du WRC