Le programme du Rallye du Paraguay 2026 : spéciales, horaires, engagés
Parcours, horaires, engagés, Français en lice : voici l'essentiel du programme du Rallye du Paraguay, 11e manche de la saison 2026 du WRC.
Photo de : Toyota Racing
Le parcours et les horaires
La Rallye du Paraguay se disputera sur trois jours.
Après un shakedown dans la journée de jeudi, l'épreuve débutera officiellement vendredi matin avec le début d'une première boucle de quatre spéciales qui se répétera dans l'après-midi, avec à chaque fois une courte super spéciale pour la conclure. Cette journée comptera le plus long scratch de l'épreuve, avec les près de 34 km de Yerbateras.
Samedi sera la journée la plus copieuse avec neuf spéciales au total, réparties en deux boucles de quatre spéciales chacune, ponctuée par une super spéciale. Dimanche comptera un total de cinq spéciales, portant le total à 22 et 358 km chronométrés sur l'ensemble de l'épreuve.
|Vendredi 28 août 2026
|ES1
|14h03
|Cambyreta 1
|24,65 km
|ES2
|14h56
|Nueva Alborada 1
|15,66 km
|ES3
|15h49
|Yerbateras 1
|33,88 km
|ES4
|16h50
|SSS Autodromo 1
|2,50 km
|ES5
|19h19
|Cambyreta 2
|24,65 km
|ES6
|20h12
|Nueva Alborada 2
|15,66 km
|ES7
|21h05
|Yerbateras 2
|33,88 km
|ES8
|22h18
|SSS Autodromo 2
|2,50 km
|Samedi 29 août 2026
|ES9
|13h19
|Bella Vista 1
|21,15 km
|ES10
|14h12
|Bella Vista Sur 1
|11,57 km
|ES11
|15h05
|Hohenau 1
|19,40 km
|ES12
|16h02
|Trinidad 1
|15,00 km
|
ES13
|19h16
|Bella Vista 2
|21,15 km
|ES14
|20h09
|Bella Vista Sur 2
|11,57 km
|ES15
|21h05
|Hohenau 2
|19,40 km
|ES16
|22h02
|Trinidad 2
|15,00 km
|ES17
|23h05
|SSS Encarnación Costanera
|3,10 km
|Dimanche 30 août 2026
|ES18
|12h05
|Encarnación 1
|10,26 km
|ES19
|13h38
|Artigas 1
|19,60 km
|ES20
|15h51
|Artigas Oeste
|8,44 km
|ES21
|16h43
|Artigas 2
|19,60 km
|ES22
|19h15
|Encarnación 2 (Power Stage)
|10,26 km
Les engagés en Rally1
La catégorie Rally1 comptera 10 concurrents en Amérique du Sud.
Toyota disposera à nouveau de son armada de cinq voitures, avec la présence - confirmée pour la suite de la saison - du nonuple champion du monde Sébastien Ogier. Après l'intérim assuré par Julien Ingrassia en Finlande, le nonuple champion du monde retrouvera à ses côtés Vincent Landais.
Hyundai se présentera avec trois voitures, la troisième étant cette fois confiée à Hayden Paddon. Après deux manches avec Martins Sesks, M-Sport n'engagera que deux voitures pour ses titulaires irlandais.
|33
|Toyota GR Yaris Rally1
|5
|Toyota GR Yaris Rally1
|18
|Toyota GR Yaris Rally1
|99
|
Elliott Edmonson
|Toyota GR Yaris Rally1
|1
|
Sébastien Ogier
Julien Ingrassia
|Toyota GR Yaris Rally1
|16
|Hyundai i20 N Rally1
|11
|Hyundai i20 N Rally1
|20
|
Hayden Paddon
|Hyundai i20 N Rally1
|55
|Ford Puma Rally1
|95
|Ford Puma Rally1
Les Français en lice
Sébastien Ogier (Toyota)
Sébastien Ogier voudra vite effacer la grosse sortie du Rallye de Finlande.
Photo de: Toyota Racing
"Le Rallye de Finlande ne s'est pas terminé comme nous l'espérions, après une très bonne épreuve jusqu'à ce que notre parcours s'achève, mais l'essentiel est que Julien et moi allions bien. Nous avons désormais eu le temps de nous reposer et de récupérer, et je suis prêt à prendre le départ au Paraguay aux côtés de Vincent."
"Même si nos espoirs de titre sont pratiquement anéantis, nous souhaitons tout de même viser la première place à chacun des rallyes restants cette année, et aider l'équipe à décrocher le titre constructeurs. Nous avons vécu un excellent premier rallye au Paraguay l'année dernière, dans une ambiance incroyable, avec des spéciales et des conditions exigeantes, et nous ferons de notre mieux pour y réitérer notre victoire."
Adrien Fourmaux (Hyundai)
Adrien Fourmaux sort d'une quatrième place en Finlande.
Photo de: Hyundai
"L'année dernière, nous avons réalisé un très beau rallye au Paraguay. Nous étions en tête le vendredi et nous nous sommes battus aux avant-postes pendant la majeure partie du week-end ; c'est donc une épreuve où nous savons que nous pouvons être compétitifs. Les spéciales sont assez singulières, avec une adhérence qui varie beaucoup et des sections très rapides ; il faut donc avoir confiance en la voiture et être capable de s'adapter rapidement."
"Nous y avons beaucoup appris l'année dernière, et après nos récentes performances sur les pistes rapides faite de terre, j'ai hâte d'y revenir. L'objectif est clair : nous voulons à nouveau nous battre aux avant-postes et, cette fois-ci, nous assurer de repartir avec le résultat escompté."
Épreuve suivante : Rallye de Chili (10-13 septembre)
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