Ogier dédramatise son accident : "Je savais très bien où j'étais"

Sébastien Ogier a connu l'un des plus gros accidents de sa carrière au Rallye de Finlande. Alors qu'il dominait l'épreuve, le nonuple champion du monde est sorti de la route à très haute vitesse et sa Toyota a terminé sa course au milieu des arbres.

La réalisation a vite coupé les images, ce qui a suscité l'inquiétude, mais Ogier et Julien Ingrassia, redevenu son copilote uniquement pour cette épreuve pour pallier l'absence de Vincent Landais, ont très vite pu sortir de la voiture. Les instants qui ont suivi ont cependant été plus inquiétants puisque Sébastien Ogier a fait un bref malaise.

Dans une interview publiée par L'Équipe, Ogier décrit "davantage une réaction vagale qu'une commotion", après laquelle il a très vite retrouvé ses esprits : "Je me rappelle de tout à 100 % et c'est ce qui est important."

"C'est le corps qui se met en mode ralenti pour protéger les organes après un tel choc", a-t-il précisé. "Je suis revenu à moi au bout de trois minutes d'après ce qu'on m'a dit et je me suis souvenu de tout immédiatement. Je savais très bien où j'étais. Finalement, le plus gros mal était psychologique, à me demander ce qui avait bien pu se passer pour perdre le contrôle de la voiture comme ça."

Sébastien Ogier va faire son retour dès le Rallye du Paraguay. Photo de: Toyota Racing

Ogier et Ingrassia n'ont passé qu'une nuit en observation et quelques jours plus tard, le pilote a même confirmé sa présence sur tous les rallyes jusqu'à la fin de la saison. L'accident n'a finalement pas eu de grosses conséquences.

"J'ai été plutôt positivement surpris de la réaction de mon corps parce que je n'ai eu aucune douleur musculaire nulle part. Forcément, ce genre de crash secoue la tête donc on parle généralement de petite commotion cérébrale, mais je la qualifierais de très légère parce que je n'ai eu qu'un petit mal de tête qui s'est dissipé au bout de trois ou quatre jours."

Le titre mondial s'éloigne

Une "grosse semaine" de repos a suffi pour un Ogier qui n'a pas eu de nouveaux symptômes. Aujourd'hui, il retient surtout les effets de l'accident sur le championnat. Ogier pointe désormais à 62 points d'Elfyn Evans, troisième en Finlande, et le rêve de reproduire l'exploit de la saison passée, avec un titre décroché au terme d'une saison partielle, paraît bien loin.

Selon l'intéressé, l'abandon en Finlande "tue" ses dernières chances de couronne mondiale, mais il reste déterminé à finir la saison : "Ce n'est pas parce que nos chances de titre sont désormais proches de zéro que j'allais arrêter."

Cette approche est également motivée par le fait que les quatre rallyes encore au programme cette année seront les derniers avec la génération actuelle de voiture. Depuis plusieurs mois, Ogier ne veut pas évoquer une retraite mais sous-entend qu'il y a peu de chances pour qu'il soit de la partie en 2027.

"En lisant entre les lignes, vous comprendrez que si j'ai autant envie de profiter des quatre dernières courses avec ces voitures, c'est que les prochaines m'excitent un peu moins."