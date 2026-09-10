Bulega ne veut pas se fixer d'objectifs en MotoGP

L'arrivée de Nicolò Bulega en MotoGP fait partie des plus attendues de ces dernières années, en grande partie grâce au train qu'il mène en WorldSBK. Dauphin de Toprak Razgatlioglu au championnat ces deux dernières saisons, il s'apprête à coiffer à son tour la couronne de champion du monde après avoir remporté 26 des 27 courses disputées à ce stade. Son unique échec a jusqu'ici été une deuxième place à Donington, derrière son coéquipier, et il a également raflé toutes les pole positions de cette campagne.

Ces succès ont radicalement changé la perception de Nicolò Bulega, qui n'avait pas réussi à percer durant son passage précédent en Grand Prix, alors qu'il s'était fait connaître sur la scène internationale en décrochant un titre Junior au terme d'une magnifique saison.

Ce qui amplifie également les attentes entourant son arrivée dans le championnat, ce sont ses performances lors des tests privés qu'il réalise cette année avec Ducati. Ils ont beau être menés loin des regards indiscrets, les rumeurs disent qu'il s'en sort avec brio lorsqu'il monte sur la Desmosedici.

À cela s'ajoute l'atout maître que représente son expérience des pneus Pirelli, alors que l'on attend un changement radical en MotoGP lorsque le manufacturier italien remplacera Michelin l'année prochain.

Pour autant, le pilote né entre Parme et Reggio d'Émilie fait preuve de prudence. Est-ce la première saison délicate de Toprak Razgatlioglu en MotoGP qui le pousse à modérer ses ambitions ? Toujours est-il qu'il affirme ne pas vouloir arriver en ayant en tête un résultat à atteindre.

"Pour l'instant, je ne veux pas me fixer d'objectifs", déclare Nicolò Bulega. "Je veux simplement essayer de bien faire, prendre les courses les unes après les autres, surtout au début, et faire de mon mieux."

"Un avenir très prometteur" selon Ducati

Pour faire de son mieux, Nicolò Bulega pourra compter sur le soutien de Ducati, dont VR46 est l'équipe partenaire officielle. Le pilote italien a été de plus en plus intégré au giron du constructeur ces dernières années, en remportant le titre mondial en Supersport, puis en prenant le leadership de l'équipe officielle Aruba.it en WorldSBK, face à Álvaro Bautista, pourtant champion en 2023.

Deux fois vice-champion du monde coup sur coup, il est aujourd'hui largement en tête du championnat et aura donc – s'il concrétise en fin de mois, comme attendu – rapporté deux titres à Ducati. Aujourd'hui, il est perçu par Gigi Dall'Igna comme l'un des pilotes d'avenir dont la marque veut rester proche.

Nicolò Bulega et Ducati ont renforcé leurs liens ces dernières années. Photo de : Jose Breton - Pics Action - NurPhoto - Getty Images

"Nous sommes très heureux de renouveler notre accord avec Nicolò et de l'accueillir au sein du projet Ducati en MotoGP dès la saison prochaine", déclare le directeur général de Ducati Corse. "Au cours de ces dernières années, il s'est révélé être un pilote très talentueux, capable de progresser de manière constante, de tirer le meilleur parti de nos motos et d'atteindre un niveau de compétitivité extrêmement élevé. Son parcours confirme qu'il est un pilote qui jouit d'un présent solide et couronné de succès, mais qui, en même temps, a un avenir très prometteur."

"Nous pensons que le moment est venu de se lancer dans ce nouveau défi. Le Pertamina Enduro VR46 Racing Team est l'environnement idéal pour l'accompagner dans son adaptation au MotoGP, et nous sommes convaincus qu'il disposera de tous les outils nécessaires pour exprimer pleinement son potentiel."

"Ce nouveau défi devra toutefois attendre : pour l'instant, la priorité reste le championnat du monde Superbike. Nicolò réalise une excellente saison et il est désormais temps de concentrer tous les efforts sur un seul objectif : se battre ensemble pour le titre de champion du monde."

Voici donc au moins un objectif fermement défini.

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