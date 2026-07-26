Razgatlioglu perturbé par des pneus qui changent trop souvent en MotoGP

Une moitié de championnat est passée, et il demeure difficile d'obtenir un compte-rendu totalement enthousiaste de la part de Toprak Razgatlioglu à l'issue des Grands Prix. Sans non plus livrer de critiques virulentes, le Turc n'en demeure pas moins un compétiteur acharné qui doit tant bien que mal composer avec une transition qu'il savait compliquée.

Il s'est finalement assez vite adapté au championnat et à ses règles, il a même démontré très tôt dans la saison être capable de saisir les opportunités pouvant s'offrir à lui. Il sait aussi faire preuve d'une certaine patience avec la Yamaha, moto de toute évidence la plus faible du plateau à l'heure actuelle. En revanche, un élément technique continue à l'agacer, et ce sont les pneus.

Lui qui connaît essentiellement les Pirelli, il ne cache pas attendre avec impatience l'arrivée de la marque italienne en MotoGP la saison prochaine. Mais en attendant, il doit composer avec des pneus trop traîtres à son goût, qu'il ne parvient en tout cas pas à totalement cerner.

"Je commence à comprendre les pneus et la moto, mais le plus gros problème c'est qu'on a des pneus différents à chaque course", observait-il après le GP d'Allemagne, l'un de ses Grands Prix les plus difficiles à ce jour alors que la gestion pneumatique en était un élément central.

"Ça détruit ma motivation : je m'adapte à des pneus et quand on arrive ailleurs, on utilise un pneu complètement différent, et on va avoir un bon grip d'un côté, mais rien de l'autre", a poursuivi le pilote turc, étonné de ce qu'il considère comme un manque de stabilité.

"C'est très difficile. Les autres connaissent la piste, les pneus et ils savent comment piloter. C'est peut-être plus facile pour eux mais pour moi, c'est vraiment un désastre. Je ne me serais jamais attendu à ça."

Progresser le vendredi est une nécessité

Au niveau de son travail sur la moto, Toprak Razgatlioglu se montre plutôt positif, à ceci près qu'il peine à arriver aux bons réglages pendant le premier jour d'essais passé sur chaque nouveau circuit.

"Je me suis beaucoup mieux adapté désormais, mais je continue à apprendre des choses. Je me sens mieux à chaque week-end, parce que je progresse. Il faut juste qu'on améliore nos vendredis, parce qu'on démarre très mal", a constaté le pilote Pramac Racing.

Toprak Razgatlioglu a marqué 12 points jusqu'à présent. Photo de : Stephen Blackberry/NurPhoto via Getty Images

Mis à part au Brésil, sur un circuit que tout le monde découvrait, Razgatlioglu n'a jamais pu accéder à la Q2 directement sur la base de ses chronos du vendredi – ni en passant par la Q1. Or, il juge que trouver ses réglages plus vite lui permettrait de donner un meilleur élan à son week-end, et donc d'avoir de meilleures chances de performer en course.

"Le vendredi est toujours difficile pour moi parce que j'essaye d'apprendre et de définir un set-up pour ma moto, mais c'est très compliqué", a-t-il admis. "La seule chose dont je suis content, c'est qu'on progresse tout le temps en course. Le rythme s'améliore, je fait des courses bien meilleures. Par contre, le vendredi, on n'y est pas."

"En course, on revient très fort, mais c'est trop tard. Je suis content parce qu'on a la vitesse, on a le rythme, mais on ne le montre pas vraiment le vendredi. Si je progresse, si on démarre très fort le vendredi, alors je pense qu'on pourra faire de bien meilleurs résultats. Je le sais, et c'est bien car ça me motive."

Trois fois champion du monde en Superbike, Toprak Razgatlioglu est un pilote habitué aux avant-postes et qui a maîtrisé son sujet pendant des années. Aujourd'hui revenu au statut d'apprenti, il perçoit les avancées déjà réalisées mais sent aussi que les pneus pourraient rester un point bloquant jusqu'à l'arrivée de Pirelli.

"Le MotoGP, c'est une moto différente et des pneus différents par rapport au Superbike. Pendant de nombreuses années, j'ai couru en Superbike et le vendredi, je partais seul, je faisais huit, neuf, voire dix tours, puis je revenais [au stand] et parfois je faisais tout de suite une simulation de course en EL1."

"En Superbike, j'avais tout sous contrôle, mais en MotoGP ça n'est pas le cas. Je n'y suis pas encore, mais j'y arrive petit à petit. Je sais que ça va beaucoup changer l'année prochaine, mais cette année reste bonne car à chaque week-end, je m'améliore un petit peu. Il faut juste qu'on progresse plus le vendredi. Si on améliore nos vendredis, ça va tout changer."

Avec Vincent Lalanne-Sicaud