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Razgatlioglu "presque dernier" : "Le pire week-end pour moi"

Toprak Razgatlioglu n'a pu se battre qu'avec Cal Crutchlow et Maverick Viñales au GP d'Allemagne. Le Turc dit avoir vécu son week-end le plus difficile depuis ses débuts en MotoGP.

Vincent Lalanne-Sicaud
Publié:
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

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Les plus belles photos du GP d'Allemagne MotoGP
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Toprak Razgatlioglu a vécu une véritable désillusion au GP d'Allemagne. Le Sachsenring a posé un défi d'un nouveau genre au pilote Pramac, puisqu'il imposait de préserver les pneus dans les longues courbes sur la gauche. En délicatesse avec les gommes Michelin, très différentes des Pirelli qu'il connaissait en WorldSBK, Razgatlioglu a été distancé par les autres représentants de Yamaha.

Le Turc a ainsi passé une grande partie de la course à la lutte avec Cal Crutchlow, pas véritablement dans le rythme actuellement alors qu'il remplace Johann Zarco chez LCR, et Maverick Viñales, qui était à la peine physiquement. Il a finalement pris une modeste 15e place, la dernière à 38 secondes du vainqueur, après ce qui a probablement été sa course la plus difficile en MotoGP.

"Je n'ai pas apprécié la course parce qu'il faut gérer le pneu, ça ne fait que patiner", a expliqué Razgatlioglu. "C'est très difficile. Je n'ai pas vraiment apprécié ce week-end. J'ai fait de mon mieux parce que c'était une course très difficile. Je perdais beaucoup de temps dans les mêmes virages et je n'ai pas vraiment progressé."

"En course, au début j'ai juste essayé de suivre Álex [Rins] mais après j'ai fait une petite erreur et ma référence était partie. Je me suis retrouvé seul. Je suis juste content que le week-end soit terminé !"

"Ce n'était pas facile de gérer les pneus, il fallait de bons réglages, une moto qui tourne bien…", a énuméré Razgatlioglu. "Il fallait beaucoup de choses. Je n'étais pas relâché sur la moto. Je n'étais pas non plus très bon dans le secteur 2 et la moto ne m'aidait pas vraiment. Ça n'a fait qu'empirer. J'ai fait de mon mieux."

Toprak Razgatlioglu s'est battu avec Cal Crutchlow et Maverick Viñales au Sachsenring.

Toprak Razgatlioglu s'est battu avec Cal Crutchlow et Maverick Viñales au Sachsenring.

Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"J'ai fini 15e, presque dernier, parce que d'autres pilotes sont tombés. C'était vraiment le pire week-end pour moi mais j'ai appris des choses, c'est bien pour l'an prochain. L'an prochain, quand je viendrai au Sachsenring, je saurai déjà ce dont j'ai besoin et c'est positif. C'est le seul élément positif. Je n'ai pas pris de plaisir ce week-end, surtout en course."

Des difficultés auxquelles Razgatlioglu ne s'attendait pas

Fabio Quartararo évoque régulièrement les difficultés à trouver le grip avec la Yamaha et Toprak Razgatlioglu l'a expérimenté dans des proportions qu'il n'imaginait pas au Sachsenring. Il a été très étonné de voir ce que Cal Crutchlow pouvait faire avec la Honda.

Lire aussi :

"Je ne m'attendais jamais à ça. C'est le plus dur pour moi. Je ne me serais jamais attendu à cette place, à cette course. J'ai été surpris quand Cal m'a doublé, parce qu'il tournait avec plus de grip que moi. J'étais vraiment surpris."

"J'ai essayé de le suivre mais c'était difficile. Je l'ai doublé mais c'était au moment où il a eu une dégradation, avant c'était impossible. J'étais vraiment surpris en roulant avec lui, son grip est complètement différent de celui de ma moto. C'était un week-end très difficile."

"Merci à Yamaha parce qu'ils font de leur mieux. Tout le monde a travaillé tous les jours, mais on n'a pas progressé. Je n'ai pas vraiment progressé dans le secteur 2. Il est très difficile pour moi. C'est pour ça que je dis que c'était le plus mauvais week-end pour moi, parce que je commence à comprendre les pneus et la moto."

Toprak Razgatlioglu n'a pas apprécié son week-end au GP d'Allemagne.

Toprak Razgatlioglu n'a pas apprécié son week-end au GP d'Allemagne.

Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

L'un des rares motifs de satisfaction est que ses supporters étaient présents en masse au Sachsenring… mais il a été frustré de leur offrir une prestation si décevante : "J'ai vu beaucoup de drapeaux turcs, ça m'a motivé ! Je suis vraiment triste, parce que je ne leur ai pas donné un bon résultat. Ils viennent me soutenir mais je finis 15e."

"OK, ils me soutiennent encore mais j'essaie toujours de leur rendre quelque chose, parce qu'ils viennent m'encourager. Je suis plus heureux si je leur offre un bon résultat. Mais c'est très difficile pour moi. On verra l'an prochain."

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