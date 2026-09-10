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Di Giannantonio impatient de retrouver Marini, "bien plus précis" que lui

Fabio Di Giannantonio est admiratif des analyses dont Luca Marini est capable et se réjouit de le retrouver l'an prochain, quand ils piloteront tous les deux des KTM.

Vincent Lalanne-Sicaud
Publié:
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Photo de : Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Les transferts prévus pour la saison 2027 vont voir plusieurs pilotes qui s'étaient côtoyés dans le clan Ducati se retrouver chez la concurrence. Aprilia va ainsi réunir Marco Bezzecchi, Pecco Bagnaia et Enea Bastianini entre son équipe officielle et Trackhouse. La situation sera similaire du côté de KTM, avec Álex Márquez et Fabio Di Giannantonio dans le team d'usine, et Luca Marini du côté de Tech3.

Di Giannantonio va retrouver le cadet des Márquez, aux côtés de qui il a disputé deux saisons chez Gresini. Quand à Marini, même s'il n'a jamais partagé son garage, il lui doit beaucoup. Fin 2023, alors que l'arrivée de Marc Márquez chez Gresini le poussait vers la sortie, il n'a pu rebondir chez VR46 que parce que l'Italien a décidé de quitter l'équipe pour Honda, malgré un contrat qui avait déjà été annoncé.

Depuis, Fabio Di Giannantonio a renforcé sa place en catégorie reine et a pu convaincre KTM de lui offrir le guidon dans une équipe d'usine dont il rêvait. Il se réjouit que son arrivée chez le constructeur autrichien lui permette de partager une partie de son travail avec Luca Marini.

"Je suis vraiment, vraiment heureux", a déclaré Di Giannantonio. "Vraiment heureux pour lui. Je pense que c'est formidable pour le MotoGP de pouvoir continuer à le voir sur la grille. J'espère sincèrement qu'il restera [longtemps] en MotoGP. Notamment parce qu'il a été l'une des raisons pour lesquelles j'ai continué dans le championnat. Il m'a beaucoup aidé à l'époque."

En 2023, Luca Marini a cédé sa place chez VR46 à Fabio Di Giannantonio.

En 2023, Luca Marini a cédé sa place chez VR46 à Fabio Di Giannantonio.

Photo de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"Nous sommes amis. Et puis, c'est également une excellente recrue pour KTM, car je pense qu'il peut nous aider, qu'il peut aider l'usine à améliorer la moto et tout le reste. De plus, c'est un pilote extrêmement rapide, donc j'en suis ravi."

Je dirais que je suis un bon pilote capable de donner des retours, mais il est bien plus précis que moi.

Marini est l'un des quatre pilotes du plateau qui courent encore après leur première victoire, mais Di Giannantonio ne cache pas une certaine admiration pour les analyses dont son compatriote est capable. De son propre aveu, il n'est pas en mesure d'être aussi fin et a beaucoup appris à ses côtés.

"Je pense que c'est une question de sensibilité. Je dirais que je suis un bon pilote capable de donner des retours, mais il est bien plus précis que moi. Et je dirais que je me situe au niveau des pilotes qui donnent de bons retours, des retours assez précis. Mais il est bien meilleur que moi."

"Ainsi, lorsque nous nous entraînons ensemble et que nous parlons de compétition, j'apprends toujours beaucoup de choses à ses côtés. Je considère donc que c'est une très bonne chose pour KTM en vue de l'année prochaine."

Avec Fabien Gaillard

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