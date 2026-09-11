Quartararo veut croire à une qualif comme en 2025 malgré les difficultés de Yamaha

Yamaha et Fabio Quartararo ont enfin enterré la hache de guerre, et cela a laissé place à une interview du Français un peu moins morose que ce à quoi il nous avait habitués, ce vendredi soir après les Essais.

À mettre sur le compte des discussions internes entre l'équipe et son pilote ou tout simplement d'une journée somme toute un peu plus positive, qui sait ? En tout cas, Quartararo est apparu un peu moins décomposé qu'à son habitude.

Néanmoins, cela ne change rien au niveau de performance actuel de la M1, et Fabio Quartararo ne s'est pas caché de l'expliquer. Le Français, qui devra passer par la Q1 demain, semble notamment avoir du mal à exploiter le pneu tendre, en difficulté avec le côté droit de sa gomme.

Quartararo s'appuie sur la belle remontée réalisée l'année dernière en qualifications, où il était passé par la Q1 avant de décrocher la troisième place sur la grille, pour se donner du courage et tenter de relancer son week-end.

Est-ce que le fait que la piste de Misano a davantage d'adhérence change quelque chose ?

Au niveau des sensations, oui. Les sensations sont meilleures sur la moto. Malheureusement, ça ne se voit pas au niveau du classement. Mais surtout aujourd'hui, de mon côté, j'ai eu du mal à comprendre.

Comme l'année dernière, j'ai beaucoup de mal à faire fonctionner le tendre sur le côté droit. Au final, en rythme de course, je n'étais que trois fois plus lent que lors de mes deux time attacks. C'est quelque chose qu'on doit comprendre. L'année dernière, on avait compris pourquoi. Donc on verra si cette année, notamment en Q1, je peux gagner quelques positions.

Fabio Quartararo (Yamaha Factory Racing) Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Jack Miller disait qu'il était assez difficile d'obtenir de la motricité en sortie de virage. C'est là qu'il semble avoir des difficultés. C'est aussi ton cas ?

Oui, avec le medium, tout est plus fluide. En fait, je pense que même si j'avais fait un time attack avec le medium, ça aurait été très similaire [que le time attack en soft]. Mais oui, de manière générale, on manque beaucoup de motricité sur le côté droit avec le tendre.

C'est quelque chose qu'on doit comprendre et essayer d'améliorer pour demain, parce que je pense qu'on n'a pas d'adhérence avec la moto, mais on doit voir ce qu'on peut faire avec l'électronique.

Où es-tu le plus à l'aise, Fabio : dans les portions rapides ou dans les portions lentes ?

Dans les virages à gauche, parce que je ne me sens pas très bien dans ceux à droite. Mais je pense qu'au freinage, je pousse au maximum de ce que je peux, parce que c'est le seul endroit où, en freinant en ligne, je me sens plutôt bien. Il n'y a pas beaucoup de points forts, mais c'est là que je peux pousser au maximum.

On doit gagner en confiance.

Si je me souviens bien, cette année, tu as souvent eu un peu plus de mal à tirer davantage du tendre. C'était déjà le cas l'année dernière, je crois : tu n'arrives tout simplement pas à en extraire le maximum, même si ton rythme a parfois été plutôt bon...

Oui, mais ici, surtout l'année dernière, je pense que j'avais fait un plus gros pas en avant entre la Q1 et la Q2. Je crois qu'en Essais l'année dernière, j'avais fait 1'31"0. J'étais passé de la Q1 à la Q2 et j'avais terminé à moins d'un dixième de la pole. Donc c'est une progression qui était venue assez naturellement. Mais cette année, c'est légèrement différent.

Donc, de manière générale, oui, quand le tendre fonctionne bien, je suis capable d'en tirer le maximum. Mais cette année, avec les sensations que j'ai avec la moto... Je ne me sens pas très bien. Je suis à la limite, mais je fais beaucoup d'erreurs. En time attack, habituellement, je ne fais pas autant d'erreurs. Donc, on doit gagner en confiance.