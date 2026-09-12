Bezzecchi beaucoup plus en confiance que Martín à Misano

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Marco Bezzecchi a vécu une excellente journée mais pense pouvoir faire encore mieux au GP de Saint-Marin. Pendant ce temps, Jorge Martín peine à exploiter le pneu tendre et veut croire à des progrès.

Vincent Lalanne-Sicaud
Publié:
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Les pilotes de l'équipe Aprilia officielle n'ont pas du tout vécu le même vendredi au GP de Saint-Marin. Alors que Jorge Martín a dû se battre pour accrocher une place dans le top 10, Marco Bezzecchi a vite été dans le bon rythme. Deuxième derrière Marc Márquez dans la matinée, il a devancé l'Espagnol dans l'après-midi.

Malgré cette entame en apparence idéale, l'Italien pense avoir la marge pour progresser. "Il y a toujours beaucoup de travail", a assuré Bezzecchi. "La base était bonne et ça a bien commencé, mais il y a beaucoup d'endroits où je peux améliorer mon pilotage, et où il faut faire des ajustements sur la moto. On va travailler dur pour essayer de progresser pour [samedi]." 

"Je vais faire de mon mieux pour être à la meilleure position possible", a-t-il ajouté. "C'est inutile de regarder les autres. La seule chose à faire, c'est de me concentrer sur moi et d'améliorer ce que je peux contrôler : mon pilotage, ma moto, mes sensations en roulant. C'est mon objectif pour [samedi]."

De l'autre côté du garage, Jorge Martín n'a accroché le top 10 et la qualification directe en Q2 que pour 0"014. Le leader du championnat se sent performant mais il a du mal à tirer le meilleur du pneu tendre, ce qui lui a coûté cher dans les tours rapides.

"J'étais complètement à la limite", a reconnu Martín. "J'ai eu beaucoup de mal avec le tendre, immédiatement. Je m'attendais à avoir un peu de mal avec le tendre, sincèrement, parce qu'avec une piste qui a autant de grip, c'est comme en début de saison. L'équilibre de la moto a beaucoup changé pour mon pilotage, mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit autant le cas. J'ai eu du mal immédiatement."

Journée compliquée pour Jorge Martín à Misano.

Journée compliquée pour Jorge Martín à Misano.

Photo de: Danilo Di Giovanni / Getty Images

"En termes de rythme de course, je ne suis pas très loin, peut-être à deux dixièmes des meilleurs, mais dès qu'il faut passer en mode time attack, j'ai beaucoup de mal. Il faut comprendre comment être plus performant pour demain et je pense qu'il y a de petites choses à assembler sur toute la piste. Si on peut faire de bonnes qualifications, je pense qu'on pourra se battre demain."

Martín reconnaît que ses performances sont insuffisantes pour le moment mais il pense pouvoir se rapprocher du top 5 avant les qualifications : "Je pense que les deux premières lignes peuvent être un bon résultat. Je vais essayer de progresser. J'ai pris de gros risques pour faire un bon chrono mais j'étais encore loin de ce que je veux."

"Je suis sûr que je peux réduire l'écart", a-t-il insisté. "En regardant ses données, c'est difficile parce que ce sont de petites choses dans quelques virages, pas une chose importante dans deux virages. Je perds un peu sur toute la piste. Je pense que si on progresse sur la moto, ça s'équilibrera."

Arrivé en confiance à Misano, Jorge Martín vise naturellement mieux qu'un top 5 pour préserver sa première place au championnat, mais sa régularité est sa force depuis le début de la saison et il saura se contenter du meilleur résultat à sa portée.

"Être cinquième n'est jamais bon, c'est une certitude. Je veux toujours gagner. Si je dois faire une cinquième place, je ferai une cinquième place, mais ce n'est évidemment pas mon objectif, je veux faire mieux. Je pense que mon potentiel pour cette course est largement supérieur à une cinquième place, donc je vais essayer de tout assembler et [samedi], c'est sûr que ce sera une meilleure journée."

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