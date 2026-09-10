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À Misano, Martín veut rebondir après Aragón : "Je me sens en confiance"

Après un Grand Prix d'Aragón compliqué, Jorge Martín espère retrouver des couleurs à Misano, un circuit qu'il apprécie davantage et où il dispose d'une meilleure base avec l'Aprilia. Toujours leader du championnat, l'Espagnol aborde la 14e manche de la saison avec confiance, malgré un niveau qu'il estime encore perfectible.

Téha Courbon
Publié:
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

En Aragón, Jorge Martín a sauvé les meubles. Toujours leader du championnat, l'Espagnol n'y est tout simplement pas arrivé sur le tracé espagnol, finissant par signer deux cinquièmes places dont il se disait plutôt fier au vu du niveau affiché.

À l'aube du Grand Prix de Saint-Marin, 14e manche de la saison 2026 de MotoGP, Jorge Martín espère pouvoir se relancer, désormais pleinement engagé dans la course au titre.

"Aragón n'a pas été un week-end très solide, c'est certain", a confié le champion du monde 2024 lors de la conférence de presse d'avant course, ce jeudi, à Misano. "J'espère qu'ici, nous pourrons rebondir. C'est une piste que j'ai toujours appréciée par le passé. Aprilia a également gagné ici l'an dernier, lors du sprint, avec Marco [Bezzecchi]. Ils étaient compétitifs."

Accompagné en conférence de son coéquipier Marco Bezzecchi, vainqueur du sprint en 2025, et de Marc Márquez, vainqueur du Grand Prix l'an dernier, Jorge Martín était sans doute entouré des deux grands favoris du week-end.

"Je pense que les deux seront très forts", a-t-il déclaré, interrogé sur la menace représentée par les deux pilotes. "Marc a gagné en Aragón avec une avance énorme par rapport à moi, il y avait une grosse différence. Marco est à domicile, donc je pense que les deux sont à un très bon niveau. Et l'an dernier, je n'étais pas particulièrement compétitif ici, donc nous verrons."

Jorge Martin (Aprilia Racing Team)

Jorge Martin (Aprilia Racing Team)

Photo de: Burak Akbulut / Anadolu via Getty Images

Contrairement à d'autres courses, Jorge Martín arrive à Misano avec l'expérience acquise au guidon de l'Aprilia. S'il n'estime pas que cela constitue un véritable avantage, l'Espagnol nourrit l'espoir de performer sur le circuit italien, qui correspond davantage à son style de pilotage.

"Pour être honnête, il y a des courses où j'étais déjà là l'an dernier, comme Brno, où j'ai rencontré des difficultés et où j'étais moins performant que la saison dernière",  a-t-il expliqué. "Évidemment, [ici] j'ai une bonne base pour commencer. C'est important. Je connais beaucoup mieux la moto, et c'est bien plus important que le fait d'être venu ici ou non."

"Je me sens donc en confiance. Je trouve que cette piste offre normalement beaucoup plus d'adhérence qu'Aragón ou que d'autres circuits où j'ai rencontré des difficultés. C'est donc un bon point pour mon style de pilotage et pour la moto. Mais oui, j'espère que mon début de week-end sera meilleur que lors des autres courses."

Martín ne se considère toujours pas comme le favori

Jorge Martín est leader du championnat pilotes avec 19 points d'avance sur son premier poursuivant, Marc Márquez, revenu en force après sa victoire en Aragón. Ai Ogura a longtemps été un rival sérieux pour Martín, tout comme Fabio Di Giannantonio.

Mais le forfait prolongé du Japonais et les difficultés récentes de l'Italien ont laissé un boulevard à Márquez, qui se fait de plus en plus pressant derrière le pilote Aprilia, lequel ne se sent pas encore au meilleur de sa forme.

"Au cours de la saison, beaucoup de pilotes connaissent des hauts et des bas, et la saison reste encore très très longue", a déclaré Martín. "Mais oui, on dirait que nous sommes un peu devant."

Jorge Martin (Aprilia Racing Team) et Marc Márquez (Ducati Team).

Jorge Martin (Aprilia Racing Team) et Marc Márquez (Ducati Team).

Photo de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"Je ne pense pas être encore à 100%", a-t-il avoué. "Il y a des courses où je me sens très fort, et d'autres où je rencontre davantage de difficultés. Je dois donc bien comprendre ce qui se passe si je veux continuer à me battre pour ce championnat. Mais oui, je pense que certaines des prochaines courses me conviennent vraiment bien."

Si Jorge Martín a accepté l'idée de se battre pour le championnat et s'est désormais pleinement impliqué dans la course au titre, il a souvent répété ne pas forcément mériter sa place de leader, héritée notamment après les déboires de son coéquipier Marco Bezzecchi. Il ne pense pas non plus être le favori à l'heure actuelle.

"Je pense que je n'ai jamais été le favori", a-t-il confié. "Je ne pense pas avoir encore suffisamment de vitesse pour me battre pour les victoires chaque week-end. Je dois continuer à progresser."

"Je vais essayer de continuer à travailler pour rattraper la vitesse de ces gars. Parce que pour le moment, je me sens un peu en retrait. À chaque séance d'essais, je perds trois ou quatre dixièmes. Je ne suis donc toujours pas à mon meilleur niveau. Mais croyez-moi, je travaille dur pour retrouver cette vitesse et essayer de me battre avec eux pour remporter le titre. Mais ce sera difficile, ce n'est jamais facile de gagner. Nous verrons au fil de la saison."

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