Jorge Martín reste focalisé sur son objectif de titre

Malgré son revers au GP d'Aragón, Jorge Martín ne se laisse pas décontenancer. En ayant sauvé deux cinquièmes places, il n'accorde que peu d'égard aux points perdus face à ses adversaires directs au championnat, mais considère plutôt qu'il a empoché de précieuses unités en sachant faire le dos rond avant d'attaquer le moment venu.

Son leadership vacille pourtant. Son avance au classement général a tout bonnement été réduite de plus de moitié, Marc Márquez lui reprenant 21 points en réalisant le carton plein attendu sur cette épreuve. Il ne reste plus que 19 unités entre eux, ce qui offre au pilote Ducati l'opportunité de passer en tête dès le prochain Grand Prix.

Marco Bezzecchi a, mathématiquement, la même possibilité sachant qu'il s'est rapproché lui aussi. L'Italien, en pleine reconstruction après la série de déboires qu'il a connue depuis deux mois, a repris sept points à son coéquipier pour n'apparaître plus qu'à 24 longueurs.

Dominé tout le week-end, Martín s'est efforcé de relativiser sa déception, préférant voir du positif dans sa capacité à s'améliorer à certains moments de la course, et surtout dans les points qu'il a malgré tout sauvés. Pas question de s'agacer et de surpiloter au risque de tomber.

Comme le faisait remarquer Pecco Bagnaia au printemps, le Martín de 2026 ressemble à celui de 2024. Conscient qu'elle peut rapporter gros dans un championnat émaillé jusqu'ici de nombreux aléas, il travaille sa régularité pour compenser le déficit de vitesse qui le fait reculer sur certaines pistes.

"Le top 5 était le maximum possible aujourd'hui et j'ai pris ces points. Je préfère ça plutôt que de prendre des risques et de tomber", déclarait-il dimanche à Alcañiz. "Je pense que c'est ce que je dois faire actuellement. Peut-être qu'il faudra que je prenne plus de risques dans les prochaines courses, mais ça n'était pas le cas sur celle-ci."

Jorge Martin, Aprilia Racing Team Photo de : Burak Akbulut / Anadolu via Getty Images

"Aragón était, pour moi, le circuit le plus compliqué parmi ceux qu'il restait cette saison. J'espère que tout le travail que l'on a accompli tout au long de l'année va maintenant être récompensé dans les courses restantes. Je pense qu'on a la moto et le pilote pour pouvoir en profiter. Il est clair que Márquez est un adversaire redoutable, mais je ferai de mon mieux pour me battre pour ce championnat jusqu'au bout."

Il a beau insister sur son impatience à l'idée de retrouver Misano la semaine prochaine, Jorge Martín ne se prononce pas lorsqu'il lui est demandé à qui ce circuit va profiter : "Je n'en ai aucune idée. C'est un circuit sur lequel Márquez a toujours très bien roulé, Marco sera très bon et l'Aprilia aussi. Moi, j'adore ce circuit, mais on ne sait jamais, c'est compliqué de spéculer sur ce qui va se passer. Sur le papier, en tout cas, c'est un circuit qui devrait nous convenir."

Je suis toujours en tête, donc ça doit vouloir dire qu'il y a quelque chose que je fais bien.

"On verra. Ce qui est certain, c'est que je serai prêt. Je vais essayer d'arriver à 100% physiquement. J'y ai gagné dans le passé et je pense que c'est une très bonne piste pour moi. Je pense que l'Aprilia peut y être très performante et j'espère qu'on pourra apprécier ce week-end."

Le rapprochement de Marc Márquez fait écho aux pronostics, tant le champion en titre faisait figure de favori pour cette dernière année des MotoGP actuelles. Malgré ses problèmes physiques et les progrès notables d'Aprilia, beaucoup sont persuadés que ce n'est qu'une question de temps avant que le nonuple champion du monde ne prenne les commandes pour ne plus les lâcher.

Jorge Martín, lui, défend sa place, qu'il n'a plus quittée depuis Assen au début de l'été. À une énième question sur son supposé manque de vitesse, il répondait en quittant Aragón : "Je travaille pour m'améliorer chaque jour. Je suis toujours en tête, donc ça doit vouloir dire qu'il y a quelque chose que je fais bien."

Le pilote Aprilia concède néanmoins que la hiérarchie évolue et se resserre, et il s'affirme désormais sans faux-semblant comme l'un de ceux qui feront tout pour décrocher le titre avant la conclusion du championnat, fin novembre.

"Je pense que Marco et Marc sont tous les deux candidats au titre, avec moi. Même si je suis toujours dans un processus d'apprentissage, je suis en tête. C'est dingue et j'en suis super content ! Je pense pouvoir maintenir mon leadership à partir de maintenant. Même si Marc revient, il y a de très bonnes courses pour moi [qui approchent] et j'espère que tout ce que j'ai appris pendant ces 14 courses va m'aider à me battre."

Avec Rubén Carballo Rosa