Zarco impressionne dès son retour et met Moreira au défi malgré lui

Johann Zarco a officiellement retrouvé la compétition il y a dix jours, lors du Grand Prix d'Aragón de MotoGP. Le Français avait été éloigné des circuits pendant près de trois mois, manquant six week-ends de course après son effrayant accident à Barcelone, lors duquel il s'était gravement blessé au genou gauche.

Pour sa reprise, Zarco s'est plutôt bien débrouillé. Qualifié en Q2 dès les essais et neuvième sur la grille, le pilote Honda a terminé à cette même place lors du sprint et a même réussi à marquer le point de la 15e place en course, malgré deux long-laps à effectuer.

Si la course de dimanche en Aragón s'est révélée plus laborieuse que prévu, notamment après une belle remontée jusqu'aux points, Johann Zarco s'est rassuré quant à sa condition physique.

"Je me sentais bien [lors des jours qui ont suivi le GP], je n'ai pas eu de douleur particulière au genou", a déclaré le Français, ce jeudi dans le paddock de Misano. "Donc physiquement, je dirais que c'était normal. C'est juste que toute l'énergie que tu dépenses pendant une course, il te faut quelques jours pour la récupérer, avec ou sans cette blessure au genou."

Johann Zarco a terminé 15e du GP d'Aragón après avoir dû réaliser deux long-laps. Photo de: Team LCR

La réalité de sa grave blessure, qui a touché le ménisque, le tibia, mais surtout les ligaments, l'a également rattrapé. Si celle-ci ne l'empêche pas de performer sur la moto, elle a tout de même laissé certaines séquelles dont il ne pourra probablement jamais se débarrasser sans opération, intervention qu'il avait jusqu'ici réussi à éviter.

"Le point positif, c'est que le genou fonctionne normalement, tout va bien", a-t-il expliqué. "Je pense qu'il ne sera pas à 100% comme avant tant que je ne me serai pas fait opérer. Donc il y aura peut-être toujours quelque chose qui pourra me gêner. Dans les activités du quotidien, en tout cas."

"Mais pour les performances sur la moto, clairement, je n'ai aucun problème. Et tant que je ne me fais pas opérer, même si le genou ne fonctionne peut-être pas à 100%, il y aura toujours un risque."

"Peut-être qu'en cas de chute ou lors de certains mouvements que mon genou supportait bien avant, le fait d'avoir maintenant un peu moins de stabilité pourrait créer un problème. Mais ce n'est qu'une supposition. Je verrai bien. Mon objectif, de toute façon, n'est pas de chuter. Mais ça fait partie du métier, donc il faut l'accepter. "

Johann Zarco (Team LCR Honda) Photo de: Team LCR

En tout cas, le Grand Prix d'Aragón a été une bonne surprise pour Johann Zarco, qui ne s'attendait pas à décrocher un point dès son retour en Grand Prix. Il se réjouit de l'approche qu'il a adoptée, qui lui a permis de se libérer d'une certaine pression. Une mentalité qu'il tentera de conserver jusqu'à la fin de la saison.

"Concernant ce super retour en Aragón... Je savais, je sentais qu'il était possible de faire quelque chose de bien", a-t-il confié. "Et j'étais très heureux de confirmer ce que je ressentais. Mais ce qui était aussi intéressant, c'était cette approche différente."

"Peut-être que le fait que personne ne m'attende au tournant m'a permis de rouler avec moins de pression. Et peut-être que je peux essayer d'adopter cette approche pour les prochains Grands Prix. "

Zarco motive malgré lui son jeune équipier

Les performances de Johann Zarco, tout juste sorti de convalescence, n'ont pas surpris que le Français, mais également toute son équipe et même son jeune coéquipier, Diogo Moreira.

Le rookie brésilien s'en sort très bien depuis plusieurs courses et a terminé dans le top 10 à neuf reprises en six courses (sprint et principale), la seule exception étant une 11e place. Alors, quelle ne fut pas la surprise de Moreira de voir son équipier, absent pendant trois mois, lui voler la place en Q2 dès les essais et se qualifier juste devant lui.

Le pilote de 22 ans a réussi à battre Zarco lors du sprint et a tout fait pour le dépasser dans les premiers tours du Grand Prix. Une source de motivation supplémentaire dont s'est amusé le Français, persuadé d'y voir une réponse à l'épisode des Essais.

"Je ne suis pas surpris par Diogo. Parce que Diogo va très vite. Et je pense que le fait que je lui ai piqué sa place en Q2 vendredi lui a donné un petit coup à l'ego", a confié Zarco en rigolant.

"Ça s'est vu sur le sprint et en course, parce qu'il a fait de très belles courses en Aragón. Et il s'est peut-être simplement dit : 'Putain... Johann est un mec sympa, mais il est trop vieux pour me battre dès son retour'. Donc je pense que ça lui a donné un petit surplus de motivation."