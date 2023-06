Luca Marini a souffert de sa grande taille à Assen

Comme chaque année, Assen s'est révélée être une piste ardue pour Luca Marini, ce qu'il explique par sa haute taille. Les préoccupations qu'il nourrissait avant d'arriver sur place ont vite été confirmées et il en a été quitte pour un week-end difficile, alors que son coéquipier Marco Bezzecchi réalisait une prestation quasiment parfaite avec une victoire au sprint et une deuxième position le lendemain.

Bien que souffrant toujours des deux mains, Marini n'a pas semblé limité par cette blessure, qui remonte au GP de France. C'est plutôt la typologie de la piste qui l'a mis en difficulté, pour n'obtenir que la septième place de la course longue en dépit d'une position sur la première ligne de la grille de départ.

La veille, il avait passé l'arrivée du sprint huitième, avant de perdre le point que cela impliquait en recevant une pénalité le rétrogradant au dixième rang. Il était alors sanctionné pour avoir coupé la dernière chicane, ce qu'il a accueilli avec un certain scepticisme.

"Un autre pilote m'a heurté au dernier freinage, dans le dernier virage. Je ne sais pas qui c'était, je ne l'ai pas vu", a-t-il expliqué. "J'ai été touché, j'ai essayé simplement de ne pas tomber et j'ai coupé la chicane. Je ne comprends pas ma pénalité parce que ça n'est pas mon erreur. J'étais juste sur ma trajectoire, j'ai été heurté par derrière, je n'ai pas pu voir de qui il s'agissait. J'ai juste essayé d'éviter la chute parce que j'étais en difficulté, et c'est tout."

Je suis tellement grand que je prends beaucoup d'air et il m'est très difficile de faire tourner la moto. Luca Marini

Au moment de cet incident, samedi, Luca Marini se trouvait en lutte contre Enea Bastianini et Álex Márquez, à une dizaine de secondes de Marco Bezzecchi, qui remportait la victoire après avoir dominé cette courte épreuve. Le lendemain, le frère de Valentino Rossi ne s'est pas senti plus à l'aise, en revanche il a commencé à expérimenter une technique de pilotage différente pour chercher à atténuer ses difficultés sur cette piste.

"On a eu du mal tout le week-end, voilà tout", résumait-il. "Il nous manquait quelque chose. Après la course, une petite idée m'est venue à l'esprit pour l'année prochaine, pour cette piste et peut-être aussi d'autres qui en sont proches. C'est quelque chose que je veux essayer, parce que j'ai beaucoup de mal dans les portions rapides, quand je suis décalé par rapport au carénage. Je suis tellement grand que je prends beaucoup d'air et il m'est très difficile de faire tourner la moto."

"Pendant la course, j'ai essayé de rester plus à l'intérieur du carénage et ça semblait beaucoup mieux, mais c'est difficile parce que ça n'est pas très naturel. Quoi qu'il en soit, j'ai essayé de ne pas tomber et d'arriver au bout."

"La septième place, c'est super pour les points et le championnat, même si je ne suis pas très content de ma vitesse ce week-end, mais ça avait déjà été le cas l'année dernière et celle d'avant. Assen est une piste sur laquelle, en MotoGP, j'ai du mal chaque année. Elle est difficile pour moi et il faut qu'on comprenne pourquoi", a conclu le pilote VR46.

Bien qu'il n'ait marqué que neuf points aux Pays-Bas, après une série d'entrées dans le top 5 ces dernières semaines, Luca Marini conserve la sixième place du championnat, aidé par le fait que Jack Miller soit reparti bredouille. Il se rapproche même du top 5 en reprenant neuf points à Johann Zarco.