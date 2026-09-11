EL2 - Antonelli devance les Ferrari, Lindblad premier dans le mur

Les Essais Libres 2 du Grand Prix d'Espagne 2026 de F1 ont vu le leader du championnat KImi Antonelli signer le meilleur temps, dans un top 3 serré également composé des Ferrari de Charles Leclerc et Lewis Hamilton. Quatrième du classement, Arvid Lindblad a causé le premier drapeau rouge du week-end en discipline reine, en s'accidentant au virage 13.

Le soleil brille toujours au-dessus du tracé du Madring, avec 30°C dans l'air et 52°C sur la piste au moment de débuter la seconde séance, après une matinée très calme. Il y aura un absent de marque pour le début de cette séance en la personne de Fernando Alonso, dont l'Aston Martin souffre d'un problème d'embrayage suite aux essais de départs en EL1.

L'immense majorité des pilotes démarre en gommes mediums. Les Ferrari, Charles Leclerc devant Lewis Hamilton, se hissent aux avant-postes dans les 1'35"5, avant que Kimi Antonelli fasse bien mieux en 1'34"428, à un peu moins de quatre dixièmes de la référence signée par son équipier plus tôt ce vendredi. Quelques instants plus tard, Leclerc revient à 0"001.

Entre-temps, Lando Norris doit s'arrêter au garage en raison d'une alerte sur sa boîte de vitesse qui oblige McLaren à la changer.

Peu après le quart d'heure de roulage, Max Verstappen signe 1'34"378, un chrono finalement annulé pour non respect des limites de piste au virage 17. Pendant que Hamilton se plaint d'être en difficulté avec son train avant, Russell et Antonelli s'échangent le meilleur temps, l'Italien signant 1'33"926, 0"099 devant le Britannique. À ce stade de la séance, seules les Ferrari sont dans la même seconde que les W17.

À l'approche de la mi-séance, Alonso sort enfin en piste et les pilotes des écuries de pointe chaussent les pneus tendres. Leclerc prend brièvement la première place mais Antonelli lui subtilise immédiatement, en 1'33"662.

Lindblad, premier piégé

Dans une journée qui avait jusqu'ici été plus calme que prévu en Formule 1, le premier accident se produit à 25 minutes de la fin des EL2.

En engageant sa Racing Bulls dans le virage 13, situé peu après la sortie de La Monumental, Arvid Lindblad voit immédiatement son train arrière décrocher, ne parvient pas à contrôler la glisse et va percuter la barrière de sécurité, abîmant copieusement sa voiture. Le Britannique va bien et s'excuse immédiatement auprès de son écurie. Le drapeau rouge est de sortie.

Dans la même séquence, Liam Lawson a bien failli se faire piéger en touchant le mur dans le dernier secteur. Une fois la voiture évacuée et les barrières réparées, la séance est relancée avec encore 13 minutes au compteur.

Les pilotes qui le peuvent - donc sans Norris, dont la McLaren est toujours dans le garage - repartent en gommes déjà utilisées, ce qui ne veut pas dire qu'elles sont très usées. Toutefois, le but est évidemment, à ce stade de la séance, d'effectuer des simulations de longs relais pour évaluer le rythme et l'usure en conditions de course avec beaucoup d'essence. Pour ce faire, ce sont les gommes mediums et tendres qui servent.

Dans les rares évènements notables de la fin de séance, Lance Stroll est rappelé à son stand prématurément en raison d'un problème sur son Aston Martin. Alonso, visiblement très agacé, multiplie les pouces levés ironiquement à l'attention de ceux de ses camarades qu'il trouve trop lents à son goût.