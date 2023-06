Zarco se prend à rêver du titre des équipes pour Pramac

Les pilotes Pramac sont en grande forme en MotoGP. Jorge Martín et Johann Zarco restent tous deux sur une série de trois podiums consécutifs, avec même deux succès au Sachsenring pour le premier. Zarco estime que le duo qu'il forme avec le Madrilène permet une saine émulation, chacun réussissant à adopter les qualités de l'autre.

"Le coéquipier est le premier adversaire, le premier à qui on peut se comparer", a expliqué le Français. "J'analyse Jorge et Jorge m'analyse, pas pour des réglages ou des choses comme ça, mais juste pour faire le résultat. Il est super rapide et j'essais d'être rapide. Normalement je suis assez constant donc il essaie d'être très constant. Ça mène à une chose à laquelle on ne s'attendait pas, mener le championnat des équipes."

Pramac a en effet pris la tête du classement après le Mugello et compte maintenant 38 points d'avance sur VR46 et 67 sur l'équipe Ducati officielle, qui paie la blessure d'Enea Bastianini. Zarco espère rester sur la lancée des dernières courses et permettre à son équipe d'être sacrée, du jamais-vu depuis la création de ce championnat, lancé en même temps que l'ère MotoGP en 2002.

"Ce serait bien de garder ça jusqu'à la fin de l'année parce que je pense que ce serait historique qu'une équipe satellite soit Championne du monde. Donc pourquoi pas. On se concentre sur chaque course, on fait le maximum. On ne partage pas trop nos sensations avec Jorge, parce que nous sommes différents, mais partager les résultats avec l'équipe, c'est un moment très agréable que je suis heureux de vivre cette saison."

Johann Zarco

Après avoir souvent évoqué certaines limites dans son pilotage depuis son arrivée dans le giron de Ducati en 2020, Johann Zarco gagne en naturel sur la Desmosedici et veut continuer sur cette voie, pour se rapprocher de la première marche du podium.

"Cette année, les choses commencent être sous contrôle et je profite plus du podium. C'était super bon d'en décrocher trois d'affilée, au Mans, au Mugello et au Sachsenring. Ce sont trois pistes différentes donc c'est une bonne sensation et dans l'ensemble, j'ai l'impression que les choses s'améliorent tout le temps. Je peux seulement espérer mieux pour les prochaines course. C'est l'objectif."

Après le quintuplé de Ducati en Allemagne, complété par la présence des huit pilotes de la marque parmi les huit premiers, Zarco a tous éléments pour faire preuve de confiance à Assen, où les motos italiennes avaient réalisé un doublé l'an passé.

"Ducati peut être rapide partout maintenant, on a un très bon équilibre sur la moto. Et avec les huit pilotes, on a énormément de références dans le cas où on est un peu perdus. La victoire de Pecco [Bagnaia] et la deuxième place de Bezzecchi donnent cette confiance pour que la Ducati fonctionne bien ici. Il faudra trouver comment décrocher un nouveau podium."