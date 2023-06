Fabio Quartararo a été opéré avec succès au lendemain de sa chute lors du GP des Pays-Bas. Le pilote Yamaha est rentré en France ce lundi pour subir une intervention au niveau du gros orteil du pied gauche, sur lequel il souffrait d'une fracture.

La blessure remonte à une chute à l'entraînement la semaine dernière, alors qu'il courait. Il a été déclaré apte à disputer le Grand Prix dans la foulée et a même décroché un podium samedi lors de la course sprint, mais l'épreuve principale s'est terminée dans les graviers dès le troisième tour. En perdant l'avant de sa machine alors qu'il occupait la 12e place, Quartararo a même emmené avec lui Johann Zarco.

Le Champion du monde 2021 s'est relevé difficilement et c'est avec une gouttière protégeant son pied gauche qu'il a été revu dans l'après-midi, après être passé par le centre médical. Les examens avaient montré que la fracture de son orteil s'était aggravée et déplacée dans la chute, nécessitant une opération.

"Les fans peuvent être rassurés", a indiqué Yamaha cet après-midi sur les réseaux sociaux, après l'intervention pratiquée dans le sud de la France. "L'opération de Fabio sur son gros orteil gauche s'est bien passée. Il va longuement se reposer et revenir plus fort que jamais. Nous lui souhaitons un bon rétablissement."

Fabio Quartararo ne porte en revanche plus le bras gauche en écharpe, une protection placée hier par les médecins à cause de contusions au niveau du coude et de la main.

Il va maintenant profiter de plus d'un mois de pause du championnat pour se remettre physiquement et se changer les idées après un début de saison frustrant sur la Yamaha. Lors de la reprise, début août à Silverstone, il devra passer le contrôle médical obligatoire du championnat, qui ne devrait être qu'une formalité pour une blessure de la sorte au vu du temps de repos dont il aura bénéficier.

D'autres pilotes attendront ce contrôle avec impatience, à commencer par Pol Espargaró, qui n'a pas encore pu faire son retour depuis sa blessure fin mars, la faute à une vertèbre fracturée qui a besoin de temps pour récupérer et lui permettre de courir sans prendre de risques inconsidérés. Álex Rins a quant à lui été opéré jeudi pour une fracture tibia-péroné et il est trop tôt pour dire s'il sera apte à reprendre à Silverstone. Le clan Honda espèrera aussi retrouver Marc Márquez (pouce et côte fracturés) et Joan Mir (doigt fracturé).