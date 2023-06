Martín content de sa remontée, pas de son résultat final

Jorge Martín a terminé la course dominicale d'Assen à la cinquième place, le plus faible résultat qu'il ait obtenu cette saison dans les épreuves longues dont il a vu l'arrivée. Classé cependant a moins de deux secondes du vainqueur, il n'a concédé que neuf millièmes à Aleix Espargaró, avec qui il a fini à la photo finish, mais qui a ensuite hérité de la troisième place après la pénalité infligée à Brad Binder.

Le Sud-Africain a été sanctionné pour avoir mordu la partie verte dans l'enchaînement serré des virages 8-9 au cours du dernier tour, une infraction également commise par le pilote Pramac Racing. "Je crois que c'est la même chose", concède celui-ci, expliquant le fait d'avoir mordu par son manque de visibilité. "J'ai essayé de rester super proche et quand on a quelqu'un [juste] devant, on ne voit pas grand-chose, on voit juste la moto. [...] J'étais si proche que je ne voyais pas parfaitement, et j'ai donc mordu un petit peu."

Les commissaires n'ont pas sanctionné Martín, qui explique qu'il aurait trouvé cela injustifié étant donné que son plus proche poursuivant se trouvait à plus de dix secondes. "Ça n'avait pas de sens de m'infliger dix secondes pour ça. C'est aussi la raison pour laquelle je n'ai pas tenté trop de choses dans le dernier tour [pour passer Espargaró et Binder] parce que je me suis dit qu'ils [les commissaires] allaient le réaliser et me faire rétrograder. J'ai fait cette erreur et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas tenté, mais je pense que même si j'avais tenté ça aurait été très difficile."

"J'avais la vitesse pour gagner"

Jorge Martín a en effet le sentiment d'avoir sauvé le maximum après une course convaincante en termes de vitesse, mais compliquée par sa position de départ. "En étant parti dixième, il était impossible de gagner. Je le savais avant la course, mais je suis content de ma performance", retient-il, alors qu'il était sixième la veille à l'arrivée du sprint, à cinq secondes du vainqueur.

"Je n'ai pas pris un très bon départ et j'étais dixième, je crois, au début de la course, donc je suis assez bien remonté pendant les deux ou trois premiers tours. Je crois que j'ai récupéré 2"5 sur Pecco, j'étais rapide. À trois tours de l'arrivée, j'étais un peu fatigué, je n'avais plus de pneu et c'était un peu trop risqué de faire une tentative pour me battre pour une quatrième place."

"Quand j'étais seul, j'ai commencé à faire des tours très rapides par rapport aux conditions. Je me sentais en confiance et je rattrapais le peloton, mais arrivé à trois tours de la fin, c'était trop difficile. C'était trop difficile de gagner, de dépasser. J'ai juste essayé de finir la course, de marquer des points et j'attends avec impatience la prochaine course."

"[Samedi] je n'avais pas la vitesse, mais [dimanche] j'avais la vitesse pour gagner. C'est la raison pour laquelle ça me fait un peu mal parce que [samedi] la sixième place était le maximum que je pouvais obtenir, mais [dimanche] je crois que j'avais la vitesse pour gagner. Je suis content de cela, mais pas de ma position. Je pense que si je pouvais m'améliorer le samedi, je me battrais pour la victoire à chaque course."

Au championnat, Jorge Martín conserve sa deuxième place mais affiche à présent 35 unités de retard sur Pecco Bagnaia, qui a remporté la course principale et s'est classé deuxième du sprint. Marco Bezzecchi, avec les résultats inverses, revient à seulement un point du pilote Pramac.