LCR espère le retour d'Álex Rins début septembre, voire en août

Álex Rins s'est fracturé la jambe droite le 10 juin, après être parti en highside durant la course sprint du Mugello. Depuis, le pilote espagnol est entré dans une longe convalescence, d'abord conditionnée par le besoin de laisser l'inflammation de sa jambe se réduire afin que les os puissent être stabilisés. Aussi, après une première opération en Italie pour placer un fixateur interne, il a dû attendre jeudi dernier pour que l'intervention finale ait lieu, cette fois à Madrid.

La nature même de sa blessure annonçait une longue absence du pilote LCR Honda. Il présentait en effet une fracture du tibia, ainsi qu'une fracture au bas du péroné, proche de la malléole. C'est cette proximité avec la cheville qui inquiétait le plus les médecins et, d'après les informations qu'a obtenues Lucio Cecchinello, la situation est finalement moins préoccupante qu'elle aurait pu l'être.

"L'opération s'est très bien passée", a expliqué le patron de l'équipe LCR à Motorsport.com. "Nous avons pu parler avec le médecin qui a pratiqué l'opération. Ils sont très, très satisfaits de la manière dont l'opération s'est passée. Ils sont également très confiants quant au fait que les délais de rétablissement ne seront pas aussi longs que ce qui avait été estimé au départ."

"Ils sont très satisfaits de l'état dans lequel ils ont trouvé la lésion à l'intérieur. Ils étaient en particulier très inquiets au sujet de la cheville. Il y a l'os, mais aussi le cartilage qui se trouve entre les os, et ils craignaient de trouver cette zone très endommagée car elle est très, très importante pour assurer le mouvement. Et en fait, ils n'ont pas trouvé tellement de dommages dans cette zone. Donc, étant donné que cette zone est la plus sensible et la plus difficile, nous sommes impatients de le voir revenir dès que possible."

Ces bonnes nouvelles devraient désormais impacter favorablement les délais de rétablissement d'Álex Rins, qui rejoint aujourd'hui même son domicile. "Seize jours et deux opérations plus tard, je rentre à la maison !" a écrit ce matin le pilote espagnol sur ses réseaux sociaux. "Un grand, grand merci aux docteurs Vila, Gomez Arrayas et Sangiovanni, ainsi qu'à leurs équipes, pour leur aide et leur travail durant ces semaines."

Le championnat vient d'entrer dans sa pause estivale et ne reprendra que dans un peu plus de cinq semaines, pour le Grand Prix de Grande-Bretagne programmé du 4 au 6 août, à Silverstone. Il sera suivi deux semaines plus tard par l'épreuve autrichienne au Red Bull Ring (Spielberg), puis du 1er au 3 septembre par le Grand Prix de Catalogne à Barcelone.

"Nous ne savons pas, de manière réaliste, quand ce sera", reprend Lucio Cecchinello au sujet du retour de son pilote. "Ce pourrait être Barcelone, ce pourrait être Spielberg. Ce serait un rêve de l'avoir à Silverstone. Mais nous devons attendre."

Non remplacé au Sachsenring, Álex Rins a ensuite cédé sa place à Stefan Bradl, pilote essayeur Honda, pour l'épreuve d'Assen le week-end dernier. Le team LCR devra continuer à aligner un remplaçant tant que l'Espagnol ne sera pas en mesure de reprendre.