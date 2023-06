Álex Rins a été opéré de la jambe

Álex Rins a enfin pu être opéré de la jambe droite, près de deux semaines après sa fracture du tibia et du péroné dans une chute survenue pendant la course sprint au GP d'Italie. Opéré une première fois à Florence dans les heures suivant l'accident, pour placer un fixateur externe et réduire l'inflammation, il devait attendre que cette dernière permette une seconde intervention.

Le pilote LCR a été transféré dans un hôpital madrilène au début de la semaine dernière et il a été opéré ce jeudi matin, afin de fixer désormais les os fracturés. Son équipe a confirmé en début d'après-midi que l'intervention avait été un succès, sans pour le moment fournir d'informations complémentaires.

Il y a quelques jours, le patron de Rins, Lucio Cecchinello, a donné des détails sur le programme qui attend son pilote. Il devrait quitter l'hôpital dans trois jours puis commencer à mobiliser la jambe dans dix à 12 jours. L'annulation du GP de Finlande et la pause estivale de six semaines pourraient lui permettre de revenir dès la prochaine course, à Silverstone.

Des forfaits en cascade, surtout chez Honda

Álex Rins ne sera pas le seul à manquer à l'appel ce week-end au Grand Prix des Pays-Bas, qui marque la fin d'une première partie de saison durant laquelle aucune course n'a été disputée avec l'intégralité des titulaires au départ. Lui aussi blessé au Mugello, au niveau de la main gauche, Joan Mir a encore dû faire l'impasse sur le déplacement à Assen.

Les deux anciens représentants de Suzuki n'étaient pas remplacés au Sachsenring mais leurs blessures remontant à plus de dix jours, leurs équipes ont dû aligner de nouveaux pilotes ce week-end. Rins sera remplacé par Stefan Bradl, pilote d'essais de Honda, tandis que dans l'équipe officielle, Iker Lecuona fera son retour après avoir déjà remplacé Marc Márquez à Jerez.

Le #93 est de son côté bien présent ce week-end, malgré une petite fracture du pouce de la main gauche après une chute au Sachsenring ainsi qu'une côte fêlée découverte après-coup et une cheville également douloureuse.

Dans le clan KTM, Pol Espargaró manque toujours à l'appel. L'Espagnol n'est pas encore apte à remonter sur la machine de l'équipe Tech3, près de trois mois après son gros accident à Portimão, et il est à nouveau remplacé par Jonas Folger.