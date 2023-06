Marc Márquez sera bien sur la Honda à Assen !

La chute du warm-up du GP d'Allemagne dimanche dernier avait été celle de trop pour Marc Márquez qui avait, en dépit d'un avis favorable des médecins du MotoGP, décidé de jeter l'éponge après un week-end éprouvant. L'Espagnol souffrait de douleurs à la cheville droite et d'une petite fracture au niveau du pouce de la main gauche.

Aussi, le doute planait forcément sur sa participation au GP des Pays-Bas ce week-end, le dernier avant la trêve, dans un contexte très chargé pour lui et son équipe. Finalement, il sera bien présent, comme l'a confirmé un communiqué de Honda ce mardi après-midi. Un communiqué qui confirme par ailleurs, comme nous vous l'indiquions plus tôt dans la journée, le nouveau forfait de Joan Mir, remplacé par Iker Lecuona.

"J'arrive à Assen avec l'intention de laisser derrière moi le week-end difficile que j'ai vécu en Allemagne", déclare Márquez. "Il nous reste une course avant la pause estivale et l'objectif est de collecter beaucoup de données intéressantes pour les ingénieurs afin qu'ils puissent travailler au cours des prochaines semaines. Nous devons rester calmes et aborder le week-end avec un plan clair."

Márquez cherchera donc à se remobiliser après un week-end ayant tourné au calvaire sur sa piste fétiche du Sachsenring, très mouvementé dès la première journée. Auteur d'une grosse chute à la fin de la deuxième séance, dans laquelle la moto de Johann Zarco a été violemment fauchée – un épisode qui a d'emblée fait grimper la tension avec la différence de point de vue des deux pilotes –, il est encore tombé trois fois samedi pendant les qualifications.

À ces incidents se sont ajoutées les chutes qu'il a su éviter au prix de grosses secousses, avec au passage l'image surréaliste de son doigt d'honneur à sa caméra embarquée vendredi, après l'une de ces énormes chaleurs dont l'a gratifié sa Honda. Márquez apparaissait instable, mais jusqu'alors toujours doté d'un esprit ultra combattif pour remonter en selle plus vite qu'il ne faut pour le dire.

Seulement, côté résultats, le champion espagnol et son équipe avaient tout autant de raisons d'avoir mal à la tête. Hors du top 10 vendredi, il a dû passer par la Q1 et s'en est sorti en bouclant au moment opportun un tour en pneus slicks, comme Brad Binder. Mais en Q2, l'Espagnol a été sèchement battu, héritant de la septième place sur la grille. Depuis 2010, ce n'était que la deuxième fois seulement qu'il n'obtenait pas la pole position au Sachsenring, après les qualifications 2021 remportées par Johann Zarco et qu'il avait conclues à la cinquième place.

Un résultat suffisamment faible pour le pousser à la réflexion et le convaincre, samedi à la mi-journée, que le jeu n'en valait pas la chandelle. Sa prestation pendant la course sprint a donc été marquée par un niveau d'attaque moindre, et la 11e place finale était une véritable contre-performance pour lui compte tenu de son niveau habituel sur place. Si l'on veut reprendre l'épisode de 2021 en guise de comparaison, il était alors parti cinquième et n'avait eu besoin que de quelques virages pour passer en tête et filer vers la victoire.

Le coup de grâce est donc finalement intervenu dimanche matin, avec une cinquième chute, violente, dans laquelle il s'est fracturé la main mais a surtout pris un coup au moral. À la mi-journée, il convoquait son équipe et annonçait sa décision de ne pas prendre le départ de la course.

