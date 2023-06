Joan Mir également absent aux Pays-Bas

Le Champion du monde 2020 de MotoGP, Joan Mir, a chuté lors des Essais 2 du GP d'Italie et s'est fracturé l'auriculaire de la main droite. Il s'est retiré de l'épreuve du Mugello avec l'espoir d'être suffisamment remis pour courir en Allemagne, avant d'être contraint de renoncer sans être remplacé.

Dans la première version de la liste des inscrits pour le Grand Prix des Pays-Bas, Iker Lecuona apparaît en lieu et place de Mir du côté de Repsol Honda. Ce dernier fait partie de l'équipe Honda World SBK et a déjà remplacé Marc Márquez, alors blessé, lors du GP d'Espagne, où il a terminé à la 16e place.

Pour Mir, il s'agira donc d'une troisième course d'absence consécutive, après le Mugello et le Sachsenring, tout en sachant qu'il avait également dû déclarer forfait plus tôt dans la saison pour le GP d'Argentine. Participant uniquement aux épreuves du Portugal, des Amériques, de Jerez et du Mans, l'ancien pilote Suzuki n'a pour le moment inscrit que cinq points, ce qui le relègue à la 24e place au classement pilotes, 155 points derrière Pecco Bagnaia.

Le pilote LCR Honda, Álex Rins, sera également absent ce week-end à Assen après une double fracture tibia-péroné subie lors du sprint du GP d'Italie. Le vainqueur du GP disputé au Texas est tombé dans le quatrième tour de la course du samedi lors d'un incident qui n'a pas été filmé par les caméras de télévision.

Iker Lecuona a déjà roulé pour l'équipe Honda officielle cette année.

Rins est resté conscient pendant toute la durée de la chute et a été transporté au centre médical du circuit où il a été confirmé qu'il souffrait de fractures à la jambe droite.

Il sera remplacé à Assen par le pilote d'essai Honda Stefan Bradl. La course néerlandaise sera la troisième de l'année pour l'Allemand, après Austin, où il avait remplacé Márquez, et Jerez, où il avait obtenu une wild-card.

Marc Márquez, justement, figure sur la liste des engagés pour la course de ce week-end, mais Honda n'a pas encore confirmé officiellement sa participation après qu'il ait subi une petite fracture à la main au Sachsenring. Il s'agissait de sa cinquième chute au cours d'un week-end mouvementé et il a déclaré forfait pour la course de dimanche.

L'incident n'a laissé qu'un seul pilote Honda sur la grille, Takaaki Nakagami, qui a terminé 14e mais a déclaré que la chute de Márquez lui avait fait peur.

