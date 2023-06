Joan Mir sera encore absent au GP d'Allemagne

Le calendrier MotoGP ne fait pas de cadeau aux pilotes blessés, avec en ce mois de juin trois Grands Prix qui s'enchaînent sans pause. Joan Mir en paye le prix fort, lui qui s'est blessé lors du premier jour d'essais de la manche italienne, la semaine dernière.

Le pilote Honda a dû déclarer forfait pour la suite du week-end au Mugello et on apprend aujourd'hui qu'il ne sera pas de retour cette semaine, pour le GP d'Allemagne. Il souffre d'une fracture de l'auriculaire de la main droite, à la suite de la lourde chute dont il a été victime en Italie et doit encore recevoir des soins pour espérer aller mieux.

L'équipe Repsol Honda indique en effet que Joan Mir a passé une IRM à son retour d'Italie et que celle-ci a révélé "une contusion importante à la main droite avec du liquide synovial et une inflammation", ce qui limite les forces et la mobilité de sa main droite. Suivi par son traumatologue de confiance, à Majorque, le pilote doit revenir "dès que possible" mais cherche actuellement le meilleur traitement pour se soigner.

Cet accident dans lequel Joan Mir s'est blessé la semaine dernière était le 12e pour lui depuis le début du championnat, ce qui égale son record sur l'ensemble d'une saison MotoGP. C'est le signe, s'il en fallait un, du calvaire auquel ressemble pour le moment son aventure chez Honda, qu'il a rejoint après le départ de Suzuki du championnat, lui qui a récemment dit craindre de reproduire le cauchemar vécu par ses prédécesseurs (Jorge Lorenzo en tête) sur cette moto.

L'une de ses chutes au guidon de la RC213V lui avait déjà valu un forfait, le dimanche du GP d'Argentine. Pour le moment, le Champion du monde 2020 n'a vu l'arrivée que de trois courses, à savoir l'épreuve longue au Portugal, et les sprints en France et au Texas, totalisant cinq points seulement.

Seulement deux Honda au Sachsenring

Pour Honda, la situation est tout aussi compliquée, en dépit d'un succès décroché cette année au Texas, avec Álex Rins. La marque n'aura que deux motos en piste au GP d'Allemagne, avec Marc Márquez et Takaaki Nakagami, puisqu'en dehors de Mir elle a également perdu Rins, qui s'est fracturé la jambe samedi lors de la course sprint du Mugello. Ni l'un ni l'autre ne sera remplacé au Sachsenring.

Un autre Grand Prix est prévu au calendrier avant la pause estivale, celui des Pays-Bas qui se déroulera la semaine prochaine à Assen. Compte tenu des délais imposés par le règlement, le team LCR devra cette fois y aligner un remplaçant pour Rins, dont le forfait a d'ores et déjà été confirmé. Il en sera de même pour Mir chez Repsol si son absence se prolonge.

Parmi les quatre pilotes Honda du championnat, seul Takaaki Nakagami est passé entre les obstacles en ce début de championnat. Marc Márquez, lui, s'est fracturé un doigt dès le premier Grand Prix, au Portugal, et a manqué trois épreuves dans la foulée.

