Álex Rins ne sera pas remplacé au GP d'Allemagne

Álex Rins est venu rejoindre la longue liste des blessés que compte le plateau MotoGP en subissant une lourde chute samedi, pendant la course sprint du Mugello. Le pilote espagnol a été victime d'une fracture tibia-péroné qui va le mettre hors-jeu au minimum jusqu'à la pause estivale du championnat, le team LCR ayant confirmé son absence pour les manches du Sachsenring et d'Assen, cette semaine et la suivante.

Hospitalisé à Florence, Rins a été opéré une première fois dès samedi soir pour que soit posé un fixateur externe sur sa jambe droite blessée, afin de stabiliser la fracture et de réduire l'inflammation. Ce n'était qu'une première étape avant une seconde opération prévue à son retour en Espagne. L'intervention est prévue dans la semaine à Madrid.

Dans l'attente de connaître le verdict des médecins après cette deuxième opération, l'équipe LCR Honda a d'ores et déjà annoncé ses plans en vue du prochain Grand Prix, qui se tiendra dès cette semaine en Allemagne. Álex Rins, vainqueur cette année au Texas, n'y sera pas remplacé et Takaaki Nakagami défendra donc seul les couleurs du team italien.

Voilà qui fait au minimum un pilote Honda en moins sur la grille, alors que l'on attend par ailleurs des nouvelles de Joan Mir, lui aussi blessé au Mugello. Touché à un doigt pendant les essais de vendredi, le pilote majorquin n'était au départ d'aucune des deux courses du week-end.

Pour les équipes MotoGP, c'est un véritable casse-tête qui se poursuit cette saison face au nombre de blessures observées en seulement six Grands Prix. Le règlement impose que les teams fournissent les efforts nécessaires pour remplacer tout pilote blessé à partir de dix jours suivant l'annonce d'un forfait. Cela laisse un peu de répit dans le cas où deux Grands Prix s'enchaînent sans pause, comme ici avec les manches du Mugello et du Sachsenring, mais pas au-delà.

Parmi les autres pilotes actuellement blessés, on attend également des nouvelles de Pol Espargaró, sur la touche depuis fin mars après un grave accident au GP du Portugal. S'il a renoncé à faire son retour au Mugello à cause d'un œdème toujours présent sur une vertèbre dorsale, le pilote Tech3 multiplie néanmoins les efforts, son espoir initial étant de reprendre la compétition avant la pause du mois de juillet. Il lui reste pour cela le GP d'Allemagne de cette semaine et celui des Pays-Bas de la semaine prochaine. Ensuite, la compétition reprendra début août à Silverstone.

