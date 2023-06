Pol Espargaró ne fera pas son retour à Assen

À la mi-mai, Pol Espargaró s'était fixé comme objectif de retrouver le guidon de sa KTM au sein de l'équipe GasGas lors de l'une des trois courses avant la trêve estivale. Le pari est perdu pour l'Espagnol, dont l'écurie Tech3 vient d'annoncer qu'il ne serait pas présent du côté d'Assen, préférant désormais se concentrer sur un retour qualifié d'"éventuel" par Tech3 pour la seconde partie du calendrier qui débutera en août, à Silverstone.

C'est un coup dur, même si ce nouveau forfait était pressenti au vu de la proximité des deux dernières épreuves, pour celui qui a été gravement blessé (huit fractures au total) lors de la première manche de la saison, le Grand Prix du Portugal, suite à une chute survenue au cours des Essais 2 et qui avait donc déjà dû renoncer au GP d'Allemagne le week-end dernier après y avoir pourtant été initialement inscrit.

Comme lors des dernières manches, c'est Jonas Folger qui assurera le remplacement d'Espargaró au guidon de la RC16, avec l'espoir pour ce dernier d'un retour après la trêve en bénéficiant de quelques semaines de plus pour poursuivre sa longue convalescence. Mais là aussi, on note une certaine prudence dans les déclarations officielles.

"Jonas Folger continuera à piloter avec nous car Pol Espargaró a encore besoin de temps pour se rétablir et a décidé de se concentrer sur un éventuel retour après la pause estivale", a ainsi indiqué le team manager de Tech3, Nicolas Goyon, tout en l'assurant de son soutien. "Toute l'équipe GASGAS Factory Racing Tech3 est derrière lui et continue de le soutenir jusqu'à ce qu'il soit en mesure de reprendre la compétition."

Hervé Poncharal avait souligné, pour le site officiel du MotoGP, qu'il n'était pas question pour son pilote de faire son retour sans être au top de ses capacités "On a déjà beaucoup attendu et on ne veut pas qu'il revienne à 95%, on veut qu'il revienne à 100%, quand tout sera absolument revenu à la normale. Manquer le Sachsenring, et potentiellement Assen puisqu'il passera de nouveaux examens mardi, n'a pas vraiment d'importance maintenant. Ce que l'on veut, c'est que Pol revienne au niveau qu'il avait avant la chute, et si c'est à Silverstone, ce sera à Silverstone. Dès que le spécialiste de la colonne vertébrale lui donnera le feu vert, il reviendra."

Son frère Aleix avait de son côté donné de ses nouvelles, indiquant notamment l'encourager à faire le déplacement à Assen, même en cas de forfait : "Pol est très triste. J'étais chez lui hier et il est très, très triste. Je préfèrerais qu'il explique sa situation, je ne veux pas parler à sa place, vous savez à quel point mon frère protège sa vie privée."

"Je le pousse beaucoup pour le convaincre de venir le samedi et le dimanche à Assen pour voir l'équipe, voir tout le monde, pour parler avec vous, et qu'il rentre avec moi en avion après la course. Pour le moment, il ne veut pas venir mais je vais essayer de le convaincre."

Avec Vincent Lalanne-Sicaud