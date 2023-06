Aleix Espargaró souffre de deux fractures du pied

Victime d'une chute à vélo à la veille des premiers essais au Grand Prix d'Italie, Aleix Espargaró avait dans un premier temps précisé souffrir d'un gros hématome au niveau du talon gauche, sans fracture détectée. Des examens complémentaires effectués en début de semaine ont finalement révélé deux fractures de l'astragale, qui vont encore le gêner ce week-end au Sachsenring.

"C'était difficile parce que la première radio n'avait rien montré, mais j'avais très, très, très mal pendant le week-end, probablement l'une des plus grosses douleurs sur une moto au cours de ma carrière", a expliqué Espargaró à son arrivée au Sachsenring. "Lundi, j'ai passé des examens et j'ai deux fractures, un gros œdème et les ligaments [sont touchés] donc c'est une assez grosse blessure. Lundi, c'était normal d'avoir le pied super gros, une grosse douleur."

Depuis le début de l'année, plusieurs pilotes souffrant de fractures ont dû attendre des examens après le Grand Prix pour découvrir l'étendue précise de leurs blessures, mais Aleix Espargaró a précisé pourquoi les siennes n'ont pas été identifiées au Mugello : "Quand j'ai [passé ces examens] en Andorre, ils m'ont dit que c'était normal de ne pas avoir vu ça sur la radio. C'est assez normal, c'est à l'intérieur de l'os. [Au Mugello], ils pouvaient voir l'œdème sur l'os et après la course, il était très gros. Les ligaments sont assez touchés donc on ne peut pas tout voir immédiatement sur la radio."

"Le jeudi, le médecin m'avait dit d'aller à Florence pour effectuer des examens complémentaires mais je me suis dit 'Pourquoi ? Je roulerai quoiqu'il arrive' donc j'ai roulé avec énormément de douleurs, surtout vendredi et samedi, et c'était un soulagement quand j'ai vu que j'avais des blessures lundi parce que c'était assez bizarre."

Selon Aleix Espargaró, il faudra "normalement quatre semaines" pour guérir cette blessure, survenue juste avant une série de trois courses en autant de week-ends, et son pied était selon ses propres termes "détruit" lundi, encore plus que dans les heures suivant sa chute. Afin d'essayer d'accélérer la convalescence, il a reçu "12 à 14 heures" de traitements quotidiens depuis lundi, utilisant différents procédés, et va continuer à le faire au Sachsenring.

"Au cours de ces trois jours, j'ai fait tout ce que je pouvais, beaucoup de kinésithérapie, beaucoup de machines. Ils m'ont recommandé de ne pas marcher, d'utiliser cette botte et de ne plus poser le pied. J'espère avoir moins mal qu'au Mugello grâce au tracé du Sachsenring, donc je vais encore faire de mon mieux ici."

"J'ai apporté les machines avec moi ici et je ne rentrerai pas chez moi [avant le GP des Pays-Bas] parce que tout le temps passé en voiture ou en avion n'est pas bon", a-t-il précisé. "Je vais me déplacer avec le motorhome d'un circuit à l'autre pour la première fois de ma carrière, en utilisant les machines pour essayer de récupérer parce qu'Assen est une piste assez importante pour moi."

Le pilote Aprilia a également donné des nouvelles de son frère, Pol Espargaró, encore forfait ce week-end après sa grosse blessure à Portimão en ouverture de la saison. Aleix Espargaró ne "pense pas" que son frère, touché aux vertèbres et à la mâchoire, sera apte à rouler à Assen dans une semaine, mais l'encourage néanmoins à faire le déplacement pour reprendre le contact avec le MotoGP.

"Il passe des examens toutes les semaines mais ils ne l'ont pas autorisé à rouler au Mugello, ils ne l'ont pas autorisé à rouler en Allemagne. Assen, c'est demain, donc ça sera difficile."

"J'aimerais qu'il soit ici et roule", a-t-il ajouté. "Pol est très triste. J'étais chez lui hier et il est très, très triste. Je préfèrerais qu'il explique sa situation, je ne veux pas parler à sa place, vous savez à quel point mon frère protège sa vie privée."

"Je le pousse beaucoup pour le convaincre de venir le samedi et le dimanche à Assen pour voir l'équipe, voir tout le monde, pour parler avec vous, et qu'il rentre avec moi en avion après la course. Pour le moment, il ne veut pas venir mais je vais essayer de le convaincre."