Morbidelli s'explique après ses propos sur Yamaha : "C'était bien de m'affirmer"

"Cette interview a fait beaucoup de bruit, apparemment !" Franco Morbidelli a le sens de l'euphémisme quand il évoque l'interview qu'il a donnée au site officiel du MotoGP à l'issue du GP d'Italie, dimanche dernier.

Interrogé sur la période actuelle, cruciale pour son avenir, et sur l'importance de son résultat par rapport à Fabio Quartararo, qu'il venait de devancer en course comme en qualifications, le pilote italien avait répondu que cette comparaison de classement ne lui importait pas. Puis, questionné sur le fait qu'un tel résultat pourrait l'aider à faire une année de plus chez Yamaha, il avait répondu : "Est-ce que je veux obtenir une année de plus chez Yamaha ?". Invité à préciser son propos, il avait ajouté : "Discutez avec Lin".

À son arrivée dans le paddock du Sachsenring, ce jeudi, pour le GP d'Allemagne, Franco Morbidelli a logiquement été questionné sur ces propos. Il s'est montré bien moins mystérieux, dévoilant à quel point ces questions continuelles sur ses résultats pouvaient être pesantes. Il a, dit-il, voulu s'affirmer et ouvrir les yeux sur sa situation réelle.

"Beaucoup de gens m'ont parlé de cette interview", a-t-il admis. "C'était bien en tout cas de m'affirmer et de me défendre, de faire en sorte que la presse et les gens réalisent que ma vitesse à l'heure actuelle est très acceptable, parce qu'elle correspond à celle du Champion du monde et celle d'un gars qui a toujours été capable de faire une énorme différence sur ses coéquipiers. Après ce quart de championnat, [la vitesse de Quartararo] est très similaire à la mienne. On aurait dit que certains d'entre vous ne le réalisaient pas et me demandaient continuellement si j'espérais que mon contrat soit renouvelé, si j'espérais que Yamaha allait me garder. Alors c'était bien pour moi de m'affirmer et d'ouvrir certains yeux."

Pour se montrer plus clair encore, le pilote italien a affirmé que ses résultats comptaient bien moins que la vitesse qu'il parvient à afficher en piste et sur laquelle il s'efforce de progresser : "En ce moment, ça n'est pas tant une question de résultats que de vitesse. Parfois, Fabio est devant, parfois c'est moi. C'était un hasard, dans ce cas précis, que je sois devant Fabio. Une autre question de ce type est arrivée, j'ai parlé avec mon cœur et c'est ce qui est sorti."

Yamaha reste la priorité pour 2024

Sur le fond de la question, son avenir n'est en tout cas pas clarifié à ce stade. Son manager (responsable des contrats au sein du groupe VR46) devra de toute évidence poursuivre les discussions ce week-end, en Allemagne, pour assurer au vice-Champion du monde 2021 une place sur la grille MotoGP en 2024.

Rester chez Yamaha est-il toujours la priorité de Morbidelli ? "Oui", affirme-t-il sans hésitation. Et d'expliquer : "Ça ne fait pas de secret que j'ai un attachement particulier pour Yamaha. J'ai globalement toujours été avec Yamaha en MotoGP, mis à part la première année, j'ai obtenu de formidables résultats avec Yamaha. Je n'ai pas atteint les résultats que je veux obtenir avec cette équipe Yamaha d'usine, alors c'est ce que je prévois de faire. C'était un de mes objectifs quand j'ai rejoint cette équipe, alors on va voir si on y arrive et tout sera plus clair à l'avenir."

"Nous discutons toujours", précise-t-il. "Pour le moment, rien n'est clair, on discute, on parle. Gianluca Falcioni de VR46 s'occupe très bien de cela, comme il l'a toujours fait pendant ma carrière. Ça fait de nombreuses années qu'on est ensemble et je lui fais pleinement confiance. J'ai une confiance totale dans VR46, et particulièrement en Gianluca. Je crois qu'on va tous faire le meilleur choix possible."

Morbidelli sait néanmoins qu'il ne peut pas miser sur une seule option. "On a toujours eu des plans B ou C en MotoGP", indique-t-il au site officiel du MotoGP, saluant au passage la porte ouverte par le team VR46 : "Il est certain que le fait de savoir que d'autres équipes aimeraient m'avoir à bord fait plaisir, mais je reste concentré sur le fait de piloter, d'être le meilleur possible avec Yamaha et je me concentre principalement sur Yamaha parce que c'est mon équipe et celle avec laquelle j'aimerais gagner. On verra ce que me réserve l'avenir."

Quand cela va-t-il se décanter ? Sur ce point, Franco Morbidelli redevient plus flou : "Je dois m'en remettre aux mots de Lin. Lin avait dit qu'il y aurait eu une échéance à laquelle on en aurait su plus au sujet de notre avenir... Mais je ne me souviens plus quand c'est, franchement !" En attendant, le pilote a réussi à se faire entendre et devrait, espérons-le, obtenir un peu de répit pour le week-end à venir.