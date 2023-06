Oliveira a été "chanceux" d'éviter une nouvelle blessure au Mugello

Parmi les nombreux pilotes blessés depuis le début de la saison, Miguel Oliveira a été l'un des plus durement touchés. L'accrochage avec Marc Márquez au GP du Portugal l'a laissé avec un gros hématome à la hanche qui l'a contraint à un forfait en Argentine. Au GP d'Espagne, il a une nouvelle fois été percuté, cette fois par Fabio Quartararo, et s'en est tiré avec une luxation de l'épaule gauche et une fracture de l'humérus.

Absent au Mans, Oliveira était de retour au Mugello la semaine dernière, mais toujours diminué, à tel point qu'il doutait de sa capacité à voir l'arrivée. C'est finalement une chute qui a mis fin à sa course et même s'il sentait la fatigue "s'installer et créer quelques limites", son erreur n'a pas été la conséquence de ses faiblesses physiques mais d'une perte d'adhérence à l'avant.

"Ce n'était pas glorieux mais c'était déjà une victoire", a-t-il estimé. "Je ne m'attendais pas à faire la course, à faire tous les tours samedi. Dimanche, j'aurais juste été content de finir la course. J'ai juste perdu l'avant dans l'Arrabbiata 2. Je pense que c'était bizarre parce que beaucoup de pilotes se sont plaints de l'adhérence à l'avant dimanche, elle n'était pas parfaite pour moi non plus et je n'ai juste pas pu éviter la chute. Ce n'est pas parce que je surpilotais, que j'en faisais trop par rapport à mon épaule ou que j'essayais de compenser. J'étais vraiment content de la façon dont je gérais les choses mais c'est comme ça."

"J'ai été piégé à un moment où je n'avais pas beaucoup d'adhérence à l'avant", a ajouté le pilote RNF. "On a fait quelques changements de géométrie pour le dimanche, pour m'aider par rapport à mon épaule, et ce n'était peut-être pas la bonne approche."

Miguel Oliveira

Oliveira est lourdement tombé et aurait facilement pu se blesser à nouveau : "J'ai été chanceux de ne pas me blesser comme Rins, il s'est blessé en tombant dans les graviers. J'ai également roulé et j'ai eu beaucoup de chocs à la tête et je pense que ça m'a peut-être évité de me faire mal ailleurs ! [rires]"

Le Portugais ne se sentait pas bien et il a vite quitté le Mugello, renonçant à la traditionnelle rencontre avec les médias. Avant le déplacement en Allemagne, il a retrouvé son pays natal pour continuer les soins de kinésithérapie et même s'il a fait "mieux" que prévu en Toscane, il s'attend à un week-end plus "difficile" pour son épaule au Sachsenring.

Plus qu'un objectif sportif, il souhaite surtout reprendre confiance sur la moto après les blessures du début de saison et reste convaincu de son potentiel après des résultats encourageants à Portimão (septième en course sprint) et à Austin (huitième dans le sprint comme dans la course principale).

"Je vois ce gros potentiel que je peux atteindre et que je n'atteins pas, d'abord parce que je suis blessé et parce que je n'ai pas disputé [toutes] les courses. Je pense qu'avec plus de temps sur la moto, les choses seront un peu différentes pour nous et qu'on aura un bon potentiel à atteindre."

"Pour ces trois courses [avant la pause], maintenant que je sais que je peux rouler, l'approche mentale est juste d'être prêt pour la deuxième partie de la saison, physiquement et mentalement, de retrouver la confiance après avoir été percuté deux fois", a-t-il souligné. "Il faut aussi prendre les virages en se disant que personne ne va te percuter ! C'est une confiance qui vient en roulant et en sachant que tout ira bien."