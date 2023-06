Espargaró a un talon "détruit" après une chute "stupide" à vélo

Cette première journée d'essais au Mugello devait servir à prendre des nouvelles des nombreux pilotes blessés ces derniers mois mais à la surprise générale, c'est vers Aleix Espargaró que les regards se sont tournés. Au cours de la première séance, le Catalan a été en souffrance sur sa moto, avec un passage dans les graviers et une chute mais surtout des difficultés pour marcher et des pleurs au terme de son premier run.

La raison ? Une chute à vélo jeudi matin sur le circuit, Espargaró s'étant déconcentré en regardant son téléphone, et après laquelle il a été aperçu en train de se déplacer avec une béquille. La chute l'a laissé avec de nombreuses contusions et surtout un gros hématome sur le talon gauche, qu'il s'était fracturé à Silverstone l'an passé.

Contraint de faire avec la douleur en piste et de se priver du frein arrière, il a néanmoins été le seul pilote Aprilia à entrer dans le top 10 du classement combiné, ce qui lui assurera de disputer la Q2 samedi... avec l'espoir que la douleur s'apaise.

Aleix, comment t'es-tu blessé ?

C'est stupide. J'ai décidé de faire une sortie de deux heures [à vélo] et il y avait énormément de brouillard hier matin. Je me suis dit que c'était plus prudent de rester sur le circuit. En étant sur le circuit, j'étais plus détendu et j'ai regardé mon téléphone, ce qui était idiot. J'ai eu une très, très, très grosse chute. Je suis touché au dos, sur les bras, partout. C'était une grosse chute mais ce n'est pas le plus gros problème, mon talon est détruit.

J'ai très mal, il y a un gros hématome. On a retiré le sang avant la deuxième séance et j'ai reçu une infiltration mais ça n'a pas vraiment fonctionné. J'ai très mal et je ne peux pas utiliser le frein arrière. J'ai présenté mes excuses à l'équipe plusieurs fois. Je vais faire de mon mieux, comme aujourd'hui, j'ai été prudent jusqu'au dernier tour avant de placer la moto dans le top 10. Je ferai la même chose dimanche.

On t'as vu pleurer quand tu es rentré au garage...

J'avais très mal. J'ai eu de grosses blessures au cours de mon carrière, je me suis détruit les deux mains et j'ai roulé sans souci une semaine après l'opération, j'ai souvent reçu des infiltrations. J'ai détruit mon talon gauche à Silverstone, j'ai couru le dimanche et ce n'était pas un désastre. Cette fois, rien n'est cassé mais c'est rempli de sang. Il y a quelque chose sur le ligament ou ailleurs que l'on verra lundi, mais c'est sûr que ce n'est pas un os. Ça m'empêche d'utiliser le frein arrière. Quand je l'utilise, la douleur est incroyable, c'est fou, je n'arrive pas à y croire. Je garde le pied sur le repose-pied et je l'utilise que le frein avant. Ça limite évidemment les performances mais j'ai réussi à placer la moto dans le top 10.

Avez-vous pensé à déplacer le frein sur le guidon avec l'équipe ?

Avec l'équipe, on a pensé à mettre un frein au niveau des mains mais on pense que l'adaptation à quelque chose comme ça pourrait mener à une grosse chute ou à des problèmes encore plus gros. Si la séance de l'après-midi avait été désastreuse, on l'aurait testé pour demain, mais ce n'était pas si mauvais et j'étais plutôt performant sans utiliser le frein arrière donc on va continuer comme ça pour le reste du week-end.

À chaque fois que [j'ai une infiltration], il y a plus de sang et quand je mets la botte, je vois des étoiles, la douleur est incroyable. Aleix Espargaró

As-tu pris des antalgiques ?

J'ai pris des antalgiques puissants, on a essayé de faire une infiltration mais quand on l'a fait dans le pied, le sang a repoussé [le produit] et on a enlevé beaucoup de sang du talon, donc ça ne fonctionnait pas. Donc il faut surtout rester dans le canapé, mettre de la glace et retirer le sang. À chaque fois que [j'ai une infiltration], il y a plus de sang et quand je mets la botte, je vois des étoiles, la douleur est incroyable. La seule chose à faire est de retirer le sang puis de la glace, de la glace, de la glace.

Y a-t-il une limite dans le nombre de fois où tu peux faire ça ?

On peut le faire deux fois. Quand on le fait plus de deux ou trois fois, le risque d'infection est très élevé. J'espère qu'on pourra continuer comme ça demain, qu'il n'y aura pas de sang. Maintenant, je vais rester au motorhome sur mon canapé et j'espère qu'on ne touchera à rien demain, puis qu'on retirera le sang avant la course.

Aleix Espargaró

Pourrais-tu manquer le sprint et te concentrer sur la course principale ?

Si on était en Allemagne ou à Assen, oui, mais pas ici en Italie.

Pour quelle raison ?

Parce que c'est le Grand Prix à domicile [d'Aprilia], c'est un Grand Prix très important pour l'équipe. Je dois faire de mon mieux. J'ai fait cette erreur, je ne l'effacerai pas, mais si je peux finir sur une bonne performance, au moins ce sera bien.

Ton résultat en Essais 2 a-t-il été un soulagement ?

Oui, j'étais extrêmement content parce que je me sentais très mal pour l'équipe. J'étais au moins assez satisfait de placer la moto dans le top 10. Il n'y avait aucune autre Aprilia dans le top 10, donc j'étais assez satisfait de placer l'équipe dans le top 10. Je sais que le pied va s'améliorer jour après jour. Le but est de se battre pour la victoire. Je ne sais pas si je vais y arriver, mais [j'espère] au moins être performant pour notre Grand Prix à domicile.

C'est probablement pour ça que tu étais si content...

Je pense que j'aurais pu finir à une meilleure position mais au premier tour, je suis sorti large, dans le deuxième j'ai eu le drapeau jaune, et j'ai fait mon chrono au troisième tour, alors que le pneu était déjà dégradé. Nakagami est tombé au virage 3, ça m'a fait perdre du temps parce que j'étais assez proche. Après tout ça, j'ai un peu respiré.