GP d'Italie : Quartararo une nouvelle fois envoyé en Q1

Pour la quatrième fois en six courses et la troisième consécutive, Fabio Quartararo devra disputer la Q1 au Grand Prix d'Italie. Le Français est l'un des rares pilotes, avec Michele Pirro, Takaaki Nakagami, Joan Mir et Joan Folger, à avoir réalisé un temps moins rapide en Essais 2 qu'en Essais 1, payant un drapeau jaune à l'entame de son dernier tour rapide. Il a ainsi dégringolé de la deuxième place du classement combiné ce matin à la 16e place une fois la journée terminée. En Q1, Quartararo affrontera notamment Álex Márquez, Jack Miller, Miguel Oliveira et Joan Mir.

GP d'Italie MotoGP : classement combiné des Essais 1 et 2

Comment se sont déroulés les Essais 1 ?

Les pilotes Ducati ont longtemps monopolisé les premières places et c'est l'un d'entre eux, Álex Márquez, qui a signé le meilleur temps de la matinée, mais des représentants d'autres marques ont fini par s'inviter aux premières places, à l'image de Fabio Quartararo, deuxième, et de Brad Binder, troisième.

La séance a surtout été marquée par les difficultés d'Aleix Espargaró, amoindri par une chute à vélo plus tôt dans la semaine. Après un passage dans les graviers, le pilote Aprilia a semblé avoir du mal à se déplacer dans son garage et est apparu en pleurs, avant un retour en piste qui l'a vu chuter et solliciter l'aide des commissaires pour marcher.

Pecco Bagnaia et Jack Miller ont terminé cette séance hors du top 10, tout comme Enea Bastianini et Miguel Oliveira, tous deux de retour ce week-end après des blessures.

Résultat complet des Essais 1 du GP d'Italie MotoGP

Comment se sont déroulés les Essais 2 ?

Son 16e chrono de la matinée a rapidement été oublié pour Pecco Bagnaia, finalement auteur du meilleur temps de la journée en Essais 2, devant Marco Bezzecchi, Álex Rins, Brad Binder, Jorge Martín, Enea Bastianini et Johann Zarco.

Marc Márquez a pris la roue de Maverick Viñales et a pu entrer dans le top 10, contrairement au pilote Aprilia. Le coéquipier de ce dernier, Aleix Espargaró, n'a pas semblé aussi gêné que dans la matinée et s'est directement qualifié pour la Q2, tout comme Luca Marini.

La séance a été marquée par plusieurs chutes, pour Joan Mir, Marc Márquez, Fabio di Giannantonio et Takaaki Nakagami.

Résultat complet des Essais 2 du GP d'Italie MotoGP