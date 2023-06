Essais 1 - Álex Márquez ouvre le bal, Aleix Espargaró en difficulté

Après près d'un mois de pause, la saison du MotoGP a repris au Mugello, première épreuve d'une série de trois courses en autant de week-ends. Le ciel était couvert au moment de débuter la séance, avec une température ambiante de 23°C et de 17°C sur une piste sèche, des averses étant surtout redoutées pour les deux prochains jours.

Pour de nombreux pilotes, cette séance avait valeur d'évaluation après des blessures. Enea Bastianini et Miguel Oliveira, touchés à l'épaule, faisaient leur retour, tout comme Raúl Fernández, lui aussi forfait au Mans après une opération pour un arm-pump. Pecco Bagnaia s'est fracturé une cheville au GP de France et se déplace avec une béquille mais il affirmait jeudi que cela le gênerait moins sur sa Ducati, tandis que Luca Marini, qui s'est cassé un poignet au GP de France, est limité dans la mobilité de ses pouces et sera examiné après cette séance. Quant à Pol Espargaró, grièvement blessé à Portimão, son retour approche mais n'est pas encore pour ce week-end.

Les premiers tours ont été dominés par Michele Pirro, le pilote d'essais de Ducati récemment prolongé et engagé en wild-card ce week-end. Álex Márquez a pris le pouvoir et a ensuite été gêné par Franco Morbidelli, ce qui a provoqué un mouvement de colère chez l'Espagnol.

Distancé en ce début de séance, Aleix Espargaró a fait un passage dans les graviers sans gravité dans Arrabiata 2, mais a regagné son garage visiblement en pleurs et gêné par une blessure au niveau des jambes.

Côté chronos, Ducati avait l'avantage une fois les premiers relais terminés puisqu'Álex Márquez devançait trois autres représentants de la marque italienne : Michele Pirro, Jorge Martín et Marco Bezzecchi. Takaaki Nakagami faisait presque figure d'intrus à la cinquième place, devant Pecco Bagnaia.

Fabio Quartararo occupait quant à lui la dixième position devant Johann Zarco, dont la moto arbore une livrée spéciale ce week-end. Pramac s'est inspiré de la Divine Comédie de Dante en représentant le Paradis sur le côté gauche et l'Enfer sur le côté droit, avec des citations du poème.

La journée d'Aleix Espargaró a tourné à la catastrophe quand il est tombé au dernier virage à mi-séance. La chute semblait sans gravité mais le Catalan a eu besoin de l'aide des commissaires pour quitter la piste, ayant des difficultés évidentes pour marcher.

Les pilotes Ducati ont continué à dominer la séance. Zarco est remonté au deuxième rang et Pirro a brièvement pris la tête mais son chrono a été annulé pour un passage hors des limites de la piste. Un nouveau tour de l'Italien lui a permis de s'emparer de la première place pour de bon tandis que Bagnaia a pris la deuxième place, permettant à Ducati de monopoliser les six premières positions !

Álex Márquez reprend la tête

Les pilotes ont regagné leur garage avant un dernier relais tourné vers la performance pure. Zarco a pris la troisième place, à 0"017 du leader, mais Maverick Viñales, jusque-là seulement 16e, a repoussé tous les pilotes Ducati a quatre dixièmes en signant le meilleur chrono de la journée. Álex Rins, déjà présent dans le top 10, s'est rapproché à un dixième.

Ducati a brièvement repris le pouvoir grâce à Martín, très vite battu par Quartararo. Zarco est venu assurer un doublé français qui n'a pas tenu longtemps puisqu'Álex Márquez a repris le commandement dans la dernière minute. Le pilote Gresini a conclu la séance 0"087 devant Quartararo. Brad Binder est remonté à la troisième place devant Marco Bezzecchi, Johann Zarco et Jorge Martín, venu boucler un top 6 avec quatre représentants de Ducati.

Franco Morbidelli a pris la septième place devant Maverick Viñales et Marc Márquez, qui a profité de la roue de Bezzecchi pour s'inviter parmi les dix premiers en fin de séance. Raúl Fernández a complété le top 10, dont Michele Pirro a été exclu au dernier moment. Álex Rins a finalement dû se contenter de la 12e place devant Takaaki Nakagami, qui a réalisé le même chrono, Jack Miller et les deux représentants de l'équipe Ducati officielle, Enea Bastianini et Pecco Bagnaia. Joan Mir, 20e, et Miguel Oliveira, 21e, se sont faits discrets tandis qu'Aleix Espargaró n'a pas repris la piste après a chute et a terminé la matinée en 22e position.

GP d'Italie MotoGP - Essais 1