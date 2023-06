Aleix Espargaró en souffrance en raison d'une chute à vélo

Aleix Espargaró ne figurait pas officiellement sur la liste déjà longue des pilotes de retour de blessure ou encore diminués avant d'entamer la journée au Mugello, cependant ses limites physiques sont rapidement devenues apparentes ce vendredi. Aucune communication n'a été faite jeudi mais le Catalan paie une chute à vélo, confirmée à Motorsport.com par un membre d'Aprilia.

Espargaró ayant participé sans problème apparent au show du MotoGP à Milan mercredi, la chute semble être survenue après son arrivée au circuit. Jeudi, il a été aperçu se déplaçant avec une béquille et boitant mais il assurait que tout allait bien aux journalistes qui l'ont aperçu.

La première séance du week-end a pourtant été une véritable épreuve pour lui. Auteur d'un premier passage dans le bac à graviers dès les premières minutes, il peinait à marcher à la descente de sa moto et semblait en pleurs dans son garage.

Lorsqu'il a repris la piste, le pilote Aprilia est tombé au dernier virage, cherchant visiblement à protéger sa jambe droite, et a eu besoin de l'aide des commissaires de piste pour quitter le bac à graviers. Ramené à son stand en scooter, il a été examiné par le Dr Ángel Charte, le médecin du MotoGP, et n'a plus été vu en piste.

Le bilan de la première séance du week-end est donc lourd pour Aleix Espargaró, relégué en 22e position à près de deux secondes du leader, avec seulement huit tours au compteur. Et sa situation inquiète pour la suite de ce Grand Prix.

Aleix Espargaró n'est pas le seul pilote incertain, tant les blessures ont été nombreuses depuis le début de la saison. Le plus touché, son frère Pol Espargaró, est encore absent, tandis qu'Enea Bastianini et Miguel Oliveira reviennent après avoir été blessés à l'épaule et Raúl Fernández à la suite d'une opération pour un arm-pump. Pecco Bagnaia et Luca Marini ont souffert de fractures après leurs chutes en course au Mans. Le premier peine à se déplacer mais ne semble pas véritablement gêné sur sa moto, tandis que le second manque de mobilité dans les pouces et devait être examiné après les Essais 1.