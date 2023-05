Ducati prolonge Michele Pirro pour trois saisons

On ne change pas une équipe qui gagne ! Ducati a annoncé la prolongation de Michele Pirro, son pilote d'essais depuis la saison 2013, pour trois années supplémentaires, portant son contrat jusqu'à la fin de l'année 2026. Pirro aura donc passé au moins 14 saisons à développer la moto italienne.

"Nous sommes ravis de pouvoir compter sur Michele pour les trois prochaines années", se réjouit Gigi Dall'Igna, directeur général de Ducati Corse. "Pirro a entamé son travail de pilote d'essais il y a 11 ans, donc aucun pilote ne connaît aussi bien notre Desmosedici GP que lui. C'est aussi grâce à son excellente contribution que nous avons pu rendre notre moto aussi performante qu'elle l'est aujourd'hui. L'objectif est de continuer à grandir. Pouvoir compter sur la grande expérience de Michele est vraiment un atout dans notre travail de développement."

Michele Pirro ne se contente pas de développer la MotoGP de Ducati. Il a aussi travaillé sur la MotoE du constructeur italien, lancée en compétition cette année, et pilote la Panigale V4 R en Superbike italien, catégorie dont il est devenu sextuple Champion depuis son arrivée chez Ducati.

"J'ai disputé la plus grande partie de ma carrière sportive avec Ducati et je ne pourrais m'imaginer sous d'autres couleurs que le rouge du constructeur de Borgo Panigale", déclare l'Italien. "Je suis arrivé en 2013, probablement dans les années les plus difficiles de Ducati Corse, mais maintenant je vis également les meilleures de l'entreprise."

"Je suis très fier de ce que nous avons accompli ensemble. J'ai travaillé avec la nouvelle génération de pilotes italiens et j'apprends toujours à leurs côtés. Comme toujours, je vais travailler dur pour contribuer au développement de la Desmosedici GP et de la Panigale V4."

Chaque année, Michele Pirro dispute également plusieurs Grands Prix en wild-card ou en remplacement de pilotes blessés. Il a ainsi disputé le GP des Amériques cette année, au début de la convalescence d'Enea Bastianini, et sera comme chaque année au départ de sa course à domicile au Mugello la semaine prochaine. La suite du programme n'a pas été officialisée mais des présences à Assen et à Misano sont probables.