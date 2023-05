Ducati pressent Bastianini "à 80%" au Mugello après son test

Cette semaine a vu le circuit du Mugello commencer à s'animer, bien qu'il reste encore un peu de pause au MotoGP avant de s'y rendre pour le Grand Prix d'Italie (9-11 juin). Un test a en effet été organisé avec quelques pilotes du championnat, Cal Crutchlow sur la M1 du test team Yamaha mais aussi des titulaires au guidon de motos dérivées de la série.

Plusieurs pilotes Ducati étaient sur place, et parmi eux le duo de l'équipe d'usine, Pecco Bagnaia et Enea Bastianini. Tous deux ont pris le guidon d'une Panigale V4S pour prendre leurs marques avec la piste mais aussi évaluer leur condition physique. Bastianini doit faire son retour à compétition au Mugello et enfin lancer son championnat, lui qui s'est fracturé l'omoplate dès la première course sprint de l'année, il y a deux mois. Bagnaia, quant à lui, souffre d'une petite fracture à l'astragale après une chute au Mans.

Davide Tardozzi, présent sur place, a salué "un test important" au micro de Sky Sport en Italie. "Je dirais que ça s'est bien passé", a expliqué le team manager Ducati, qui a notamment été attentif à la condition d'Enea Bastianini, en manque de roulage depuis la fin des essais hivernaux malgré deux tentatives précédentes de piloter la Panigale.

"Enea a été assez rapide après ne pas être monté sur la moto depuis longtemps. Il est clair qu'il n'est pas encore au point physiquement", a estimé le responsable italien. "Son épaule ne l'a pas fait souffrir, mais le manque de force lui a encore causé quelques petits problèmes. Il reste encore 15 jours avant la course du Mugello et nous espérons qu'il va récupérer encore un peu de force dans l'épaule droite, mais cela pourrait déjà être une bonne surprise de le voir parmi les premiers."

"Je crois que, si tout se passe bien, il sera à 80%", a ajouté Davide Tardozzi. "Ceci étant dit, Enea a montré la vitesse que son talent lui permet d'avoir. Le problème qu'il pourrait rencontrer, même si j'espère que ça ne sera pas le cas, est lié à la distance de la course. Il pourrait en pâtir un peu, mais Enea est conscient de sa situation physique et je crois que son intérêt est de ramener la moto à l'arrivée et de marquer des points pour lancer ce championnat."

Quant à Bagnaia, il n'a pas semblé trop gêné par la blessure subie au GP de France. "Sa petite fracture à l'astragale n'a pas été un problème. Il a été vraiment très rapide, il a fait des temps très intéressants et je suis assez certain qu'il sera à 100% pour le Mugello. Il fera donc partie des protagonistes", a ajouté Davide Tardozzi.

Épaule luxée pour Pirro, mais sa wild-card est maintenue

Ces essais ont aussi été marqués par la chute de Michele Pirro dans Arrabbiata 2, le premier jour. Le pilote d'essais de Ducati s'est luxé l'épaule droite et souffre aussi de contusions. Il a néanmoins pu faire son retour en piste dès le deuxième jour et sa participation au GP d'Italie, qu'il doit disputer avec une wild-card, n'est pas remise en question. "Je tiens à vous rassurer, je serai là dans deux semaines pour le GP d'Italie au Mugello", a-t-il fait savoir sur ses réseaux sociaux.

Si Michele Pirro a déjà couru à Austin cette saison, en remplacement d'Enea Bastianini, le Mugello sera sa première wild-card sur les trois autorisées à Ducati. Jusqu'à présent, KTM et Honda comptent une wild-card également, confiée respectivement à Dani Pedrosa et Stefan Bradl à Jerez.

Avec Matteo Nugnes