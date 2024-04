Pedrosa : un succès d'Acosta à Jerez n'est "pas impossible"

Dani Pedrosa retrouve le paddock du MotoGP dans un rôle de pilote ce course ce week-end à Jerez, en étant engagé en wild-card par KTM. Mais ces dernières semaines, c'est un autre Espagnol qui a concentré l'attention au sein de la marque, le rookie Pedro Acosta, très impressionnant avec déjà deux podiums en trois Grands Prix disputés.

Comme tous les observateurs, Pedrosa est convaincu qu'Acosta rejoindra vite le cercle des vainqueurs... et lorsqu'il a été interrogé sur la possibilité que ce soit dès ce week-end, sur le circuit où KTM avait réalisé sa plus grosse moisson de points l'an dernier, il ne l'a absolument pas exclu.

"Je ne sais pas comment répondre à cette question, mais vu la progression que nous observons, c'est possible, ce n'est pas impossible", a déclaré le vétéran, deux fois plus âgé que ne l'est Acosta, qui a de son côté jusqu'au GP d'Allemagne pour devenir le plus jeune vainqueur de l'histoire du MotoGP.

Comme tout le paddock, Pedrosa a été épaté par les débuts du pilote Tech 3. "Tout le monde s'attendait à ce qu'il soit bon mais il a été exceptionnellement bon", a-t-il souligné, avant d'ajouter : "Je ne dirais rien de différent de ce que vous avez vu parce qu'après trois courses, il a deux podiums, donc il n'y a pas grand-chose de plus à dire !"

En revanche, Pedrosa perçoit déjà des particularités dans le pilotage d'Acosta : "Je n'ai pas regardé sa télémétrie, mais j'ai entendu dire qu'il freinait très bien", a-t-il précisé, remarquant une façon de manier sa moto et des trajectoires "un peu différentes" de celles des autres pilotes, mais aussi le signe que KTM a désormais une moto capable de jouer les premiers rôles.

"On est heureux qu'il soit très performant parce qu'avoir un rookie qui monte sur la moto, qui ne connaît pas les pneus de la catégorie, etc, et qui est devant immédiatement, c'est bon pour nous, pour l'équipe, parce que ça veut dire que notre moto est capable d'aider un bon talent à être devant immédiatement. On est contents de ça. Évidemment, les résultats viennent aussi parce qu'il est très motivé et dans l'ensemble, on est très heureux de ses performances."

Avec Germán Garcia Casanova