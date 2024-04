Acosta impressionne KTM par son pilotage "vraiment unique"

Pedro Acosta était très attendu en MotoGP et, en trois courses, le pilote Tech3 a déjà effacé les derniers doutes. À la lutte pour le podium avant de payer la dégradation de ses gommes au Qatar, il a très vite appris et a décroché deux podiums consécutifs, au Portugal et aux États-Unis. Acosta est le plus jeune pilote à avoir décroché un podium, à en avoir enchaîné deux et à s'être qualifié en première ligne en MotoGP. Il a jusqu'au GP d'Allemagne, le dernier avant la pause estivale, pour devenir le plus jeune vainqueur.

Si ces records de précocité sont évoqués un mois et demi à peine après ses débuts en catégorie reine, c'est parce que la KTM semble déjà ne plus avoir beaucoup de secrets pour Acosta. Selon Sebastian Risse, responsable technique de la marque, son pilotage fait des merveilles grâce à deux caractéristiques qui le distinguent de ses concurrents.

"Il a un style vraiment unique, il freine vraiment tard mais il est très calme, très en contrôle", a détaillé l'Allemand, interrogé par le site officiel du MotoGP. "C'est lui qui arrête la moto, il n'a pas besoin d'une moto qui freine extrêmement bien. Après, il a son style unique dans sa façon d'utiliser le corps pour faire tourner la moto. Ces deux aspects le rendent vraiment unique en ce moment."

Acosta avait marqué les esprits dès ses débuts en Moto3 en 2021, en s'imposant pour son deuxième départ alors qu'il s'élançait depuis les stands. Son talent ne faisait déjà aucun doute, mais il continue à épater Risse au plus haut niveau : "Sincèrement je ne suis pas vraiment surpris, mais je suis très, très impressionné. Dans les autres catégories, on avait vu à quelle vitesse il apprenait, sa capacité d'adaptation".

Le talent naturel d'Acosta n'est en effet pas le seul élément qui en fait déjà un pilote capable de jouer les premières places. Sa rapidité d'adaptation lui a valu le surnom de "Bob l'éponge" chez Tech3 et Risse voit un pilote "très, très calme et très, très confiant", qui ne se laisse pas perturber par un contexte pourtant totalement nouveau pour lui.

"Avec beaucoup d'autres pilotes, on a évidemment vu que le passage en MotoGP est une autre histoire, ça peut aller dans les deux directions. En général, il faut presque 'forcer' un rookie à rester calme, à conserver les réglages de la moto, à ne pas tout changer et à apprendre pas à pas."

Pedro Acosta a déjà offert deux podiums à Tech3 Photo de: Rob Gray / Polarity Photo

"Pedro est vraiment l'opposé : lui-même se satisfait vraiment de la moto et de ce qu'il a. Il veut vraiment tirer le meilleur et se concentrer sur ce qu'il peut faire avant de réagir sur le plan technique."

Pedro Acosta semble avoir l'avantage sur les pilotes de l'équipe officielle, Brad Binder et Jack Miller, qu'il devance au championnat. Peut-il continuer sa marche en avant et jouer le titre dès cette année ? L'intéressé rejette cette pression mais Marc Márquez l'en pense capable. Quant à Sebastian Risse, il n'a aucun doute sur le potentiel de son pilote... mais veut lui donner le temps d'apprendre.

"Je suis convaincu qu'il va se battre pour le titre, mais il est trop tôt pour dire quand. On doit lui donner du temps, il doit prendre son temps et vraiment exprimer son plein potentiel dans cette catégorie, et je suis certain qu'il va gagner."