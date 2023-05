Pol Espargaró vise un retour avant la pause estivale

Pol Espargaró n'a pas encore disputé la moindre course cette année, en raison de sa chute pendant les essais au Grand Prix du Portugal il y a huit semaines, qui l'a laissé avec huit fractures, notamment sur une vertèbre dorsale et à la mâchoire. Jour après jour, l'état de santé du pilote Tech3 s'améliore et son retour commence à se profiler.

Le MotoGP est actuellement au cœur d'une pause avec trois week-ends sans compétition, à laquelle vont suivre trois dimanches avec des courses, au Mugello, au Sachsenring et à Assen, juste avant la pause du mois de juillet, le GP du Kazakhstan ayant été annulé. Espargaró vise un retour durant cette série de trois courses, sans fixer forcément le Mugello comme objectif principal.

"L'idée de remonter sur la moto est mon traitement quotidien, je me bats pour ça tous les jours", a déclaré l'Espagnol à DAZN, diffuseur du MotoGP en Espagne. "Je veux revenir dans l'une des trois courses avant la pause estivale."

Dans un premier temps contraint de porter un corset et d'avoir la mâchoire immobilisée, ce qui l'empêchait de manger de la nourriture solide et de parler, mais aussi très limité dans son sommeil, Pol Espargaró s'est beaucoup affaibli ces dernières semaines, et doit encore améliorer sa condition physique.

"J'ai passé de très mauvais moments, j'ai perdu neuf kilos et toute la masse musculaire que cela implique. En plus de toutes les fractures, le principal problème que j'avais était neurologique. J'avais très mal et je dormais à peine deux ou trois heures par nuit. C'est mieux contrôlé maintenant."

La moto de Pol Espargaró pendant sa spectaculaire chute

Pol Espargaró est également revenu sur les circonstances de sa chute à Portimão, assumant pleinement sa responsabilité : "C'est l'une des chutes que l'on ne veut pas revivre. C'était de ma faute, je suis sorti des stands et je me suis fait piéger, à un moment où je ne l'attendais pas. On avait des soucis de température avec le pneu arrière et je n'ai pas fait suffisamment attention. Je suis le principal responsable."

Chez Tech3, on attend avec impatience le retour de Pol Espargaró, actuellement remplacé par Jonas Folger, pilote d'essais de KTM. Le #44 devait apporter son expérience à une équipe qui fait également rouler le débutant Augusto Fernández cette année, et son absence se fait ressentir.

"Pol nous manque beaucoup", a confié Hervé Poncharal, le patron de Tech3, au site officiel du MotoGP pendant le week-end du Mans. "Il était notre leader. Il se qualifiait de capitaine donc il nous manque notre capitaine. On échange et on discute avec lui tous les jours. On peut voir sa motivation, son impatience, à quel point il travaille mentalement et physiquement. Je pense que pour le moment, le principal problème n'est pas le mental, c'est le physique."