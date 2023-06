Poncharal ne veut pas précipiter le retour d'Espargaró

Touché par huit fractures, notamment aux vertèbres et à la mâchoire, après sa chute à Portimão, Pol Espargaró visait un retour sur l'une des trois courses précédant la pause estivale. On sait déjà qu'il manquerait les deux premières et son frère Aleix a déclaré jeudi qu'il croyait peu à un retour à Assen. Hervé Poncharal ne confirme rien, attendant de nouveaux examens la semaine prochaine, mais a précisé pourquoi l'Espagnol était encore absent au Sachsenring.

"Vous savez, au Mugello tout semblait assez positif pour voir Pol rouler ici au Sachsenring, mais nous savions qu'il devait passer un dernier examen mardi", a expliqué le patron de Tech3 au site officiel du MotoGP. "Même si tout guérit bien, il y a une vertèbre qui n'est pas calcifiée ou guérie à 100%. Le neurochirurgien, celui qui s'est occupé de sa colonne vertébrale, a préféré attendre un peu plus."

Espargaró reviendra dès qu'il le pourra mais un nouveau forfait à Assen lui permettrait de parfaire sa condition physique, en profitant des six semaines de pause avant Silverstone puisque le Grand Prix du Kazakhstan a été annulé. Malgré le désir de son pilote de remonter sur la moto au plus vite, Poncharal est prêt à attendre une course de plus et ne veut pas le voir prendre des risques inutiles, la longue absence d'Espargaró ayant déjà compromis sa saison.

"On a déjà beaucoup attendu et on ne veut pas qu'il revienne à 95%, on veut qu'il revienne à 100%, quand tout sera absolument revenu à la normale. Manquer le Sachsenring, et potentiellement Assen puisqu'il passera de nouveaux examens mardi, n'a pas vraiment d'importance maintenant. Ce que l'on veut, c'est que Pol revienne au niveau qu'il avait avant la chute, et si c'est à Silverstone, ce sera à Silverstone."

"Dès que le spécialiste de la colonne vertébrale lui donnera le feu vert, il reviendra", a ajouté le Français. "Vous ne pouvez pas croire à quel point il a faim, à quel point il est impatient de revenir. Mais une nouvelle fois, il comprend aussi que ça concerne son avenir. Ça ne sert à rien de revenir [trop vite]. Je me souviens de Mick Doohan en 1992, il est revenu, il boitait encore mais il menait le championnat. On ne joue rien. Tant que Pol n'est pas totalement en forme, il ne reviendra pas."

Poncharal appelle Espargaró à la prudence, même s'il a déjà pu remonter sur une moto : "La bonne nouvelle, comme on l'a souvent dit, est qu'il a retrouvé une vie normale. Il a piloté sa moto privée en Aragón il y a quelques semaines. Il peut piloter une moto, il peut être rapide, il a de bonnes sensations, mais avant de venir ici et d'être potentiellement percuté par un autre pilote ou quelque chose comme ça, on ne veut prendre aucun risque. Même si c'est un risque d'un sur un million, on ne veut prendre aucun risque."

Tech3 est donc prêt à attendre en continuant à faire rouler Jonas Folger, qui assure l'intérim sur la KTM : "Jonas fait un super travail. Il est là et s'il doit être là à Assen, ce ne sera pas la fin du monde. On sera heureux de l'avoir avec nous. L'essentiel, c'est que Pol devra revenir quand il sera totalement, totalement, totalement en forme."