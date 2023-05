Pol Espargaró révèle avoir subi huit fractures et reviendra "bientôt"

Plus d'un mois après sa violente chute survenue lors du premier Grand Prix de la saison, à Portimão, Pol Espargaró a lui-même donné de ses nouvelles. Meurtri par de nombreuses blessures et de multiples fractures, le pilote espagnol poursuit sa convalescence et se rapproche d'un retour à la compétition, bien que celui-ci ne soit pas encore précisément défini. Il en a dit plus sur ce qu'il a enduré, au-delà des bilans de santé officiels qui avaient jusque-là été communiqués.

"Ça fait un mois et une semaine depuis l'accident", explique-t-il. "Je peux parler un peu, car je me suis cassé la mâchoire en deux et j'ai dû la garder complètement fermée pendant quatre semaines. Je ne pouvais pas manger, j'ai perdu beaucoup de poids. Mais je peux enfin sourire et plutôt bien parler. J'avais aussi une blessure à l'oreille qui a été opérée après l'accident, j'avais plusieurs blessures."

"J'avais huit fractures : deux aux côtes, une au cou, trois au dos, qui prennent un peu plus de temps [à guérir] parce que les médecins surveillent ça avec beaucoup d'attention. Il y a une vertèbre qui a été réduite de moitié. Lorsqu'il y a ce type de blessures aux vertèbres, il faut faire très attention, car dès que la vertèbre est touchée, il est très facile aussi de toucher la moelle épinière. On travaille donc main dans la main avec les médecins pour revenir le plus vite possible."

Pol Espargaró est actuellement remplacé au sein de l'équipe Tech3 par Jonas Folger, et ce jusqu'à ce que son retour soit possible. Celui-ci ne devrait logiquement pas se faire la semaine prochaine au Mans, mais une première opportunité, selon l'évolution de son état de santé, pourrait se présenter au Mugello à la mi-juin, à la faveur d'une longue pause.

"Je dois revenir en bonne santé, mais je suis le premier à vouloir remonter sur la moto, surtout après les résultats de Jerez [où KTM a brillé, ndlr]. L'usine travaille d'arrache-pied et la moto est une véritable fusée aujourd'hui. J'ai donc hâte d'y être. Je tiens à vous remercier pour les messages que vous m'avez envoyés pendant cette période. C'était très important pour rester motivé et heureux de revenir dès que possible. Je remercie également mon équipe et tous ceux qui m'accompagnent quand je cours. Je suis impatient de remonter sur la moto. Je ne sais pas quand, mais ce sera bientôt."