Tech3 confirme à regret le forfait de Pol Espargaró

Pol Espargaró devra encore attendre. Initialement présent sur la liste des engagés pour le Grand Prix d'Allemagne et finalement retiré des inscrits hier, l'Espagnol va devoir poursuivre sa convalescence au moins quelques jours de plus. Tech3 a confirmé qu'il ne fera pas le déplacement au Sachsenring ce week-end.

"Jonas Folger va encore rouler pour GasGas Factory Racing Tech3, Pol Espargaró attendant encore le feu vert des médecins pour son retour à la compétition", a précisé Tech3 dans un communiqué de presse.

Aucun autre détail n'a été donné par l'équipe française, qu'il s'agisse des raisons qui ont poussé les médecins à préconiser de prolonger la convalescence ou sur la date de fin de cette dernière. Pol Espargaró avait annoncé son intention de retrouver sa KTM dans la série de trois courses avant la pause estivale, ce qui ne lui laisse que le GP des Pays-Bas, la semaine prochaine, pour atteindre son objectif.

"Pol Espargaró a passé des examens mardi mais malheureusement, il n'a pas reçu le feu vert des médecins et a encore besoin d'un peu de temps pour se rétablir totalement", a précisé Nicolas Goyon, le team manager de Tech3. "L'équipe est un peu triste parce que nous espérions vraiment que le GP d'Allemagne serait le bon et je sais que c'est une grosse déception pour lui parce qu'il a énormément travaillé au cours des derniers mois pour être prêt. Nous pouvons seulement attendre et continuer à le soutenir alors qu'il voit une nouvelle fois son retour en MotoGP retardé."

Tombé lourdement en Essais 2 au Grand Prix du Portugal, le cadet de la fratrie Espargaró a été touché par huit fractures, principalement au niveau de la mâchoire et des vertèbres, mais aussi aux côtes et au cou. D'abord contraint de porter un corset et de s'alimenter avec une paille, il a aussi perdu beaucoup de poids. Aux fractures s'est donc ajoutée une importante perte de poids, qui a pu contribuer à allonger sa convalescence.

Ce nouveau forfait va permettre à Jonas Folger, remplaçant de Pol Espargaró depuis le GP des Amériques, de disputer sa course à domicile. "Je suis vraiment heureux de pouvoir prendre part au Grand Prix d'Allemagne", a commenté celui qui a rejoint KTM cette saison en qualité de pilote d'essais. "C'est un lieu très particulier pour moi et j'ai des souvenirs très particuliers du Sachsenring en 2017, parce que nous avons décroché le meilleur résultat de ma carrière en 2017 [une deuxième place]. Je pense que les émotions vont remonter mais nous sommes pleinement motivés pour ce week-end. Je suis vraiment impatient."

Rins et Mir également absents en Allemagne

Si Pol Espargaró sera remplacé au Grand Prix d'Allemagne, ce ne sera pas le cas des deux autres pilotes ayant déclaré forfait, Álex Rins et Joan Mir, ce qui signifie qu'il n'y aura que deux représentants de Honda au départ.

Rins souffre de fractures du tibia et du péroné qui ont nécessité une première opération pour placer un fixateur et réduire l'inflammation, avant une seconde intervention prévue dans la semaine. Également à terre au Mugello, Joan Mir est touché par une contusion importante à la main droite avec du liquide synovial et une inflammation, et le traitement n'a pas encore été défini.

Les équipes disposent de dix jours pour remplacer un pilote blessé. LCR devra donc trouver un remplaçant à Rins pour Assen, son forfait étant déjà certain, et Repsol Honda sera peut-être amené à faire de même si Mir n'est pas apte à faire son retour aux Pays-Bas.

Les pilotes ont été nombreux à rouler avec des blessures au GP d'Italie, l'un des plus touchés étant Aleix Espargaró, le frère de Pol, touché au pied gauche après une chute à vélo.