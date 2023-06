Marini beau joueur face à Zarco, "le plus fort" en fin de course

Il s'est battu, Luca Marini ! Arrivé au Mugello avec des bandages sur les mains, séquelles de sa lourde chute au Mans, le pilote italien souffrait encore suffisamment du pouce droit pour se sentir limité sur sa Ducati et avoir eu besoin de l'aide d'antalgiques et d'un gant renforcé afin d'aborder les courses dans les meilleures conditions possibles. Et pourtant, il n'a rien laissé paraître de sa condition physique diminuée lorsqu'il a bataillé aux avant-postes de son Grand Prix national.

Déjà ravi de s'être qualifié quatrième puis d'avoir accroché la cinquième place samedi lors de la course sprint, un résultat "inattendu" au vu de la condition dans laquelle il avait entamé le week-end, il est passé tout près d'une récompense plutôt inespérée dimanche, en se maintenant longuement dans le trio de tête.

Il s'y est invité dès le troisième tour en dépassant Jack Miller, avant d'être repris et challengé par Álex Márquez à la mi-course, finalement libéré par la chute de l'Espagnol. Durant les deux-tiers de la course, le pilote italien a tenu bon, pensant pouvoir rééditer son podium d'Austin.

"Ça a vraiment été une course géniale !" s'est-il réjoui, parfaitement réaliste sur l'aide que lui a apportée sa bonne qualification. "Je ne m'attendais pas à maintenir ce rythme. Le fait de partir de la première ligne, même quand on n'est pas à 100% et qu'on n'est pas très rapide, comme c'était mon cas ce week-end, ça a clairement beaucoup aidé. J'ai fait un tour incroyable en qualifs et ce résultat en course vient en grande partie de cela."

Mais encore fallait-il tenir le rythme pour se maintenir aux avant-postes, et les 120 km de cette course s'annonçaient éprouvants. Ajoutez à cela un Johann Zarco encore une fois magistral dans les derniers tours et le podium s'est finalement envolé pour Luca Marini.

"Face à Johann, j'étais un peu plus en difficulté avec ma main. Je n'arrivais plus à tourner fort la poignée et quand j'étais dans son sillage à San Donato ou à la sortie de Biondetti 2, je devais freiner un peu plus tôt, or je commençais à manquer de forces et j'ai donc dû ralentir", explique-t-il.

"J'avais envie de pleurer parce que le podium aurait vraiment été un rêve. Il le reste encore aujourd'hui et je le reporte à la saison prochaine. J'ai hâte de refaire cette course l'année prochaine parce qu'elle est toujours magique", ajoute Marini. "Quand j'étais derrière Johann, j'ai tout essayé parce que je voulais vraiment ce podium. Le Mugello, c'est le meilleur endroit au monde pour faire un podium."

Il l'admet, se faire déposséder de la troisième place à sept tours de l'arrivée a été "un coup dur". Mais il est beau joueur : "Johann, avec les pneus usés, c'est peut-être le pilote plus fort en MotoGP. Il arrive toujours à sortir des tours incroyables en fin de course ou de séance, en pneus usés."

Désormais, comment perçoit-il le Sachsenring, terrain de jeu de cette semaine ? "Fantastique, parce que fort heureusement, il n'y a qu'un seul freinage à droite, tout le reste ce sont des virages à gauche. Or, à gauche je me repose, je vais vraiment bien."

Physiquement, il compte aussi sur ces quelques jours de soins supplémentaires pour garder des forces jusqu'au bout des 30 tours de course en Allemagne : "J'espère qu'avec la kiné, je serai revenu à 100% d'ici vendredi parce que, franchement, je pensais progresser [entre samedi et dimanche] mais ma condition ne s'est pas améliorée après le sprint, alors que ça avait été le cas entre vendredi et samedi."

Lire aussi : Zarco encore sur le podium après un festival de dépassements