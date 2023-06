Marini déclaré apte malgré ses douleurs aux mains

Luca Marini a fait son retour en piste vendredi après s'être blessé aux mains dans une chute terrifiante pendant le GP de France, où il a été percuté par Álex Márquez après une grosse glissade.

Malgré la dynamique de l'accident, le pilote italien avait échappé à toute blessure grave, cependant des examens complémentaires passés dans les jours suivants avaient révélé une petite fracture au niveau du trapézoïde du poignet droit, à la base du pouce. Ses deux pouces étaient douloureux, ayant subi un gros choc contre le guidon de la Ducati puis contre le sol, mais les médecins l'estimaient apte à disputer le GP d'Italie sans difficulté après les trois semaines de pause.

Au moment de retrouver le paddock, jeudi, Marini admettait néanmoins qu'il restait gêné par ses pouces. Il avait tenté d'anticiper les sollicitations de sa MotoGP avec son kiné mais attendait de se lancer dans les essais pour véritablement comprendre quelle serait sa condition. Les médecins du championnat l'attendaient également, puisque s'il a passé avec succès le contrôle obligatoire jeudi, il a été acté que son état devrait être réévalué après les premiers essais de ce vendredi matin.

Durant les 45 minutes de cette séance, Marini s'est montré aussi actif que les autres pilotes, bouclant un total de 18 tours. Resté dans la seconde moitié du classement durant toute la séance, il a dû se contenter du 18e temps, à 0"813 du leader Álex Márquez et plus de six dixièmes de son coéquipier Marco Bezzecchi.

Les premiers retours du stand VR46 ont indiqué que le pilote s'était plaint de douleurs à la base du pouce durant ces essais, pour le moment assez compliqués pour lui. Sa participation à la suite du Grand Prix a néanmoins été confirmée à la mi-journée et il a été à nouveau traité par son physio pour préparer la seconde séance de cet après-midi.

LIRE AUSSI - Interview Luca Marini : Sans podium "il manque toujours quelque chose"

Rappelons que quatre autres pilotes ont dû passer le contrôle médical jeudi, tous avec succès. La situation ne semble pas inquiétante pour Pecco Bagnaia, qui souffre d'une petite fracture de la cheville, ni pour son coéquipier Enea Bastianini, enfin de retour et en forme après s'être cassé la clavicule pendant la manche d'ouverture du championnat. Pas de problème non plus pour Raúl Fernández, opéré le mois dernier d'un arm-pump. Enfin, Miguel Oliveira semble ne pas souffrir de son épaule, fracturée il y a cinq semaines, même s'il apparaît encore assez limité sur sa moto.

C'est finalement du côté d'Aleix Espargaró que l'inquiétude est la plus grande. Le pilote Aprilia est soudainement apparu très en souffrance après quelques tours dans cette séance, puis il est tombé et n'a pas repris la piste. Il s'est blessé dans une chute à vélo et on ignore pour le moment les conséquences que cela va avoir sur son Grand Prix.

LIRE AUSSI - Aleix Espargaró en souffrance en raison d'une chute à vélo