L'opération d'Álex Rins repoussée à la semaine prochaine

Près d'une semaine après sa lourde chute, pendant la course sprint du Mugello, Álex Rins n'a pas encore subi la principale opération sur sa jambe droite, fracturée au niveau du tibia et de la fibula. Une première intervention a été pratiquée à Florence pour placer un fixateur, et il a pu rentrer à Madrid, où sera pratiquée une seconde opération, directement sur les os. L'inflammation ne l'a pas encore rendue possible et elle est prévue pour la semaine prochaine.

"On est tous très tristes", a commenté Lucio Cecchinello, patron de Rins dans l'équipe LCR, sur le site officiel du MotoGP. "Évidemment, on le soutient autant que possible parce qu'on sait que pour un pilote, dans ce moment précis, c'est difficile d'être confronté à de telles journées, surtout parce qu'il n'aura pas la dernière opération avant la semaine prochaine."

"Il a une fracture du tibia et de la fibula, en bas de la fibula, vers la malléole", a précisé l'Italien. "C'est une double fracture. Il va probablement avoir besoin d'une broche dans le tibia et de quelques vis dans la malléole."

Les médecins en charge d'Álex Rins ont déjà pu planifier le programme de convalescence de l'Espagnol, qui devrait assez rapidement être sur pied. "Ce qui est positif, c'est que le Dr Charte [médecin du MotoGP] a déjà rencontré l'équipe médicale qui prend soin d'Álex à Madrid et il a dit qu'il avait été rassuré sur le fait que la convalescence ne sera pas très longue, parce qu'ils ont déjà en tête le type d'opération et la façon de tout remettre en place", a précisé Cecchinello.

"Trois jours après l'opération, il pourra rentrer chez lui et commencer lentement sa convalescence. Naturellement, pas pour marcher, mais cela implique une chambre hyperbare et de la kinésithérapie pour réduire l'inflammation. Après dix à 12 jours, il pourra commencer à mobiliser lentement la cheville parce que c'est ce qui sera le plus important, pour conserver le mouvement de la cheville."

Rins a donné lui-même de ses nouvelles mardi, depuis sa chambre d'hôpital à Madrid. "Je me sens un peu mieux après ma chute de samedi en course sprint", a-t-il précisé dans une vidéo publiée sur Instagram. "Je suis tombé dans l'Arrabbiata 1, un virage rapide, et j'ai commencé à tourner dans les graviers. J'ai été blessé au tibia et à la fibula, qui sont cassés. [...] On est motivés, merci pour tous les messages que j'ai reçus ces derniers jours, cela fait plaisir. On va essayer de récupérer rapidement."

Le remplaçant de Rins pour Assen pas encore choisi

Comme Joan Mir, lui aussi forfait dans l'équipe Honda officielle, Álex Rins n'a pas été remplacé pour le Grand Prix d'Allemagne. Les équipes ont pour obligation d'aligner un autre pilote quand l'absence dépasse dix jours et LCR devra donc en trouver un pour Assen, dans une semaine. Certains noms se dégagent déjà, comme ceux de Stefan Bradl, pilote d'essais de Honda habitué aux remplacements, ou Iker Lecuona, aligné à la place de Marc Márquez à Jerez cette année. Cecchinello veut faire le bon choix avec Honda.

"Comme vous le savez, beaucoup de pilotes adoreraient avoir l'opportunité de monter sur une MotoGP. De l'autre côté, ce n'est pas une blague, c'est une machine complexe qui demande un pilote expérimenté, surtout quand on doit monter dessus ponctuellement. Évidemment, on étudie toutes les options avec le HRC."

Le verdict, qui sera également lié aux besoins de l'équipe officielle si Mir n'est pas apte à rouler aux Pays-Bas, est attendu dans le courant de la semaine prochaine : "On va discuter cette semaine de qui sera le pilote remplaçant. On a une liste de noms. Je ne vais pas vous cacher que le HRC a des pilotes comme Stefan Bradl, quelques pilotes qui roulent en Superbike, mais on pourra prendre une décision dans le courant de la semaine."